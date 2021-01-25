ЦВК оголосила переможця на виборах у Броварах

Перемогу на місцевих виборах у Броварах 24 січня здобув Ігор Сапожко. Він отримав 53,16% голосів виборів.
Джерело: Центральна виборча комісія
На виборах Сапожко балотувався від політичної партії "Команда Ігоря Сапожка – "Єдність".
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Як голосували жителі Броварів
Зверніть увагу!
- Ігор Сапожко – 53,16% голосів виборців.
- Іваненко Олег (Європейська солідарність) – 14,7% голосів виборців.
- Ратніков Дмитро ("Слуга народу" – 9,89% голосів виборців.
- Саук Андрій ("Голос") – 7,36% голосів виборців.
- Маслак Юрій ("За майбутнє") – 5,3% голосів виборців.
- Коваленко Вікторія ("Рідний дім") – 4,46% голосів виборців.
- Мартіян Сергій ("Україна славетна") – 1,81% голосів виборців.
- Боголюбов Сергій ("Наш край") – 1,22% голосів виборців.
- Немчина Тетяна (самовисуванка) – 0,58% голосів виборців.
Результати місцевих виборів у Броварах 25 жовтня 2020 року визнали недійсними через порушену таємницю голосування.