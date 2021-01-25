ЦВК оголосила переможця на виборах у Броварах 16:12 - Читать новость на русском ЦВК оголосила переможця на виборах у Броварах / 24 канал Перемогу на місцевих виборах у Броварах 24 січня здобув Ігор Сапожко. Він отримав 53,16% голосів виборів. Джерело: Центральна виборча комісія На виборах Сапожко балотувався від політичної партії "Команда Ігоря Сапожка – "Єдність". Актуально Вибори у Борисполі, Броварах і Новгород-Сіверському: які порушення зафіксувала поліція Як голосували жителі Броварів Ігор Сапожко – 53,16% голосів виборців.

Іваненко Олег (Європейська солідарність) – 14,7% голосів виборців.

Ратніков Дмитро ("Слуга народу" – 9,89% голосів виборців.

Саук Андрій ("Голос") – 7,36% голосів виборців.

Маслак Юрій ("За майбутнє") – 5,3% голосів виборців.

Коваленко Вікторія ("Рідний дім") – 4,46 % голосів виборців.

% голосів виборців. Мартіян Сергій ("Україна славетна") – 1,81% голосів виборців.

Боголюбов Сергій ("Наш край") – 1,22% голосів виборців.

Немчина Тетяна (самовисуванка) – 0,58% голосів виборців. Зверніть увагу! Результати місцевих виборів у Броварах 25 жовтня 2020 року визнали недійсними через порушену таємницю голосування.

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