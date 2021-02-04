У ЦПК звернулися до США з проханням накласти санкції на Козака, – юристка

У Центрі протидії корупції ще у 2018 році вивчали персону Тараса Козака. У 2020 році – зверталися до іноземних країн, зокрема до США щодо накладання на нього санкцій.

Джерело: 24 канал

Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан розповіла, що у питанні санкцій Тарас Козак був так званою прокладкою для Віктора Медведчука.

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Він почав допомагати йому уникати санкцій, зокрема міжнародних, взявши на себе ризики, що пов'язані з утриманням телеканалів та інші історії, які не міг взяти на себе безпосередньо Медведчук через перебування під американськими санкціями, сказала Щербан.

Ми знову звернулися до уряду США і просимо накласти санкції на Козака та пов'язані з ним юридичні особи, зокрема телеканали,

– сказала юристка Центру протидії корупції.

Американські санкції могли б ще більше загнати в кут людей, які відверто пропагують прокремлівські меседжі і фінансують терористів в Україні, додала експертка.

Голова ЦПК Віталій Шабунін у фейсбуці повідомив про лист Головам Держдепу та Мінфіну США, яким просять розширити санкції щодо Медведчука на його дружину та Тараса Козака.

За її словами, у питанні щодо Козака та Медведчука мовиться не про зловживання, а про дуже серйозні правопорушення і злочини, зокрема про фінансування терористичної діяльності угрупувань, які діють на території самопроголошених республік.

Також мовиться про відмивання коштів, адже так звану пропагандистську машину телеканалів потрібно було утримувати і власне шляхом лише кешових надходжень – це неможливо, додала Олена Щербан. Згідно з інформацією юристки, це все банківські проходження, що пов'язані з Росією.

Оскарження Медведчука

Водночас юристка ЦПК роз'яснила, що Віктор Медведчук захоче оскаржити рішення щодо телеканалів, проте інше питання – це реакція. Беручи до уваги нереформовану систему судів – це дійсно ризикова історія, вважає Олена Щербан.

"Важливо, щоб українські санкції були підкріплені закордонними, тоді українські корупціонери можуть побоятися настільки відверто йти назустріч Медведчуку", – переконана експертка ЦПК.

За її словами, окрім судових оскаржень Медведчук може намагатися знайти можливості для створення нових медіагруп.

Санкції проти каналів Медведчука: головне

РНБО 2 лютого прийняла рішення про санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Це відбулось за ініціативи Володимира Зеленського.

Санкції діють і щодо каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK – їх заблокували на 5 років.

Рішення про блокування підтримали у США. Натомість у Кремлі заявили, що це не відповідає міжнародним нормам.



Санкції РНБО щодо Козака / Інфографіка 24 каналу