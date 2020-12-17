ЦПК звернеться із заявою до ДБР через незаконні дії Венедіктової: що відомо
Генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила прокурорів у справі заступника глави Офісу Президента Олега Татарова. Однак її офіційна підстава виявилась незаконною.
У заяві зазначено, що прокурорів змінили "у зв'язку з винятковою складністю провадження". Однак такої підстави у Кримінально-процесуальному кодексі немає. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.
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У ЦПК розповіли, що через дії генпрокурорки звернуться із заявою до Державного бюро розслідувань. За даними організації, у діях Венедіктової є ознаки втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.
КПК дозволяє змінювати прокурорів у справі через хворобу, звільнення, з причини, яке унеможливлює участь прокурора у справі, або ж якщо прокурор працює неефективно,
– мовиться у повідомленні.
Представники Центру протидії корупції нагадали, що прокурори вже мали намір вручити підписану підозру у справі Татарова.
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Як зазначили у ЦПК, зміна прокурорів є "грубим втручанням" у роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.
Також в організації припустили, що справа Татарова може "розвалитися" у суді. Причиною є те, що рішення про зміну прокурорів поставить під сумнів законність усього розслідування.
"На цьому цілком зможе "грати" Татаров", – повідомили у ЦПК.
Справа Татарова: коротко
- Раніше у ЗМІ повідомляли, що антикорупційні органи розслідують можливу причетність Татарова до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Зокрема, мовиться про 81 мільйон гривень.
- Ще один фігурант справи – столичний забудовник Максим Микитась. Він заявив, що Татаров домовився про написання позитивної експертизи на користь приватної компанії-забудовника.
- НАБУ та САП 2 грудня 2020 року планували вручити підозру Олегу Татарову. Однак генпрокурорка замінила процесуальних керівників у справі, тому цього не відбулося.
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