Генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила прокурорів у справі заступника глави Офісу Президента Олега Татарова. Однак її офіційна підстава виявилась незаконною.

У заяві зазначено, що прокурорів змінили "у зв'язку з винятковою складністю провадження". Однак такої підстави у Кримінально-процесуальному кодексі немає. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

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У ЦПК розповіли, що через дії генпрокурорки звернуться із заявою до Державного бюро розслідувань. За даними організації, у діях Венедіктової є ознаки втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.

КПК дозволяє змінювати прокурорів у справі через хворобу, звільнення, з причини, яке унеможливлює участь прокурора у справі, або ж якщо прокурор працює неефективно,

– мовиться у повідомленні.

Представники Центру протидії корупції нагадали, що прокурори вже мали намір вручити підписану підозру у справі Татарова.

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Як зазначили у ЦПК, зміна прокурорів є "грубим втручанням" у роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.

Також в організації припустили, що справа Татарова може "розвалитися" у суді. Причиною є те, що рішення про зміну прокурорів поставить під сумнів законність усього розслідування.

"На цьому цілком зможе "грати" Татаров", – повідомили у ЦПК.

Справа Татарова: коротко