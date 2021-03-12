ЦПК виграв суд проти ексдружини й дочки скандального судді-втікача Татькова
Центр протидії корупції переміг у суді проти колишньої дружини і доньки ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова. Вони просили видалити інформацію про них з Реєстру публічних діячів.
Джерело:Центр протидії корупції
Колишня дружина судді Зоя Татькова і його донька Єлєна Татькова звернулися з відповідним позовом до Печерського районного суду Києва.
Тим часом Татаров знову пробує скасувати свою підозру, – ЦПК
Справа проти ЦПК
Жінки вимагали видалити інформацію про них із Реєстру публічних діячів. Вони посилалися на те, що нібито не є публічними особами і вже не пов’язані із Татьковим. Тому інформація на сайті нібито є розповсюдженням їхніх персональних даних та втручанням у приватне життя.
На сайті реєстру, зокрема, міститься інформація про те, що на Зою Татькову зареєстрована компанія Vebelle Royal G SL в Іспанії.
Печерський суд відмовив обом у видаленні інформації із Реєстру. Зокрема, суд послався на те, що інформація щодо Зої Татькової має суспільний інтерес, адже опосередковано стосується розшукуваного слідством судді.
Що це за реєстр?PEP.ORG.UA – це відкритий реєстр національних публічних діячів, який адмініструє Центр протидії корупції в рамках протидії відмиванню коштів через фінансові установи. Він створений для фінустанов, нотаріусів, юридичних та інших компаній для ідентифікації українських політичних діячів серед своїх клієнтів.
Дані з сайту ЦПК
Хто такий Віктор Татьков
З 2016 року Віктор Татьков перебуває в розшуку. Його як голову Вищого господарського суду України та його колишнього заступника Артура Ємельянов та інших працівників апарату господарських судів України підозрюють у використанні свого службового становища.
Судді здійснювали втручання в діяльність системи господарських судів України.
Зокрема, слідство встановило, що:
- Татьков незаконно втручався в автоматизований розподіл справ і зміг направити справу на потрібного суддю. Це призвело до постановлення суддями господарських судів рішень, якими позбавили права власності акціонерного товариства "Дніпротурист" на будівлю готелю "Рассвет".
- Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування за підозрою Татькова у втручанні в діяльність судових органів.
- Також Татькова звинувачують у шахрайстві, привласненні майна, легалізації незаконних доходів, ухилення від сплати податків.
- Татьков зник у грудні 2016 року. Від 2018 був оголошений у всеукраїнський розшук.
Поділитися новиною