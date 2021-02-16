Кабмін розглянув і передасть до Ради законопроєкт про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Якщо цей документ таки ухвалять, співпраця з Євросоюзом та США опиниться під загрозою.

Текст законопроєкту проаналізували експерти "Центру протидії корупції". Вони попередили, що його ухвалення загрожує знищенням довіри західних партнерів до української влади.

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Адже у такому випадку НАБУ фактично отримає одночасно і директора, і виконуючого обов'язки директора. Відповідно це поставить під сумнів легітимність будь-яких рішень його керівництва.

Очевидно, що причиною цього проєкту є бажання призначити "ручного" директора НАБУ, який за одним дзвінком з Банкової буде блокувати справи або навпаки порушувати їх щодо ворогів Зеленського,

– вважає Віталій Шабунін, голова правління ЦПК.

"Ні блокування роботи НАБУ, ні ручна процедура конкурсу в НАБУ за жодних обставин не будуть прийняті міжнародними партнерами. Саме тому проросійське оточення штовхає Зеленського на цей крок", – наголосив він.

Довідка. У листопаді 2020 року президент Зеленський запевнив послів G7, що гарантує збереження посади директора НАБУ Артемом Ситником, попри рішення Конституційного суду.

Що буде з Ситником

У перехідних положеннях закону мовиться про те, що обов'язки директора НАБУ до обрання нового виконуватиме його перший заступник. Проте там не прописано, що чекає чинного очільника бюро Артема Ситника.

Зверніть увагу:

рішення КСУ не призводить до втрати ним своїх повноважень чи звільнення з посади директора;

немає жодних підстав, встановлених законом, для звільнення Ситника з посади директора.

Тобто Ситник й надалі обійматиме посаду директора НАБУ. Проте поки бюро не отримає нового керівника, повноваження директора матиме і його заступник – Гізо Углава.

Тобто в НАБУ залишиться в.о. з повноваженнями директора та директор з повноваженнями. У підсумку підривається легітимність будь-яких рішень обох,

– наголосили у ЦПК.

До того ж, ця проблема не розв'яжеться навіть після призначення нового директора. Вона існуватиме щонайменше до квітня 2022 року. Саме тоді спливає 7-річний строк призначення Ситника.



Гізо Углава, заступник директора НАБУ / Фото з соцмереж

У ЦПК також підкреслили, що законом встановлені чіткі та вичерпні підстави для звільнення чи припинення повноважень директора НАБУ. Це – одна з гарантій незалежності відомства та його керівника.

"Жодної з цих підстав наразі немає. Подібне не визначене формулювання та політичне рішення підриває основні принципи незалежності НАБУ і створює небезпечний прецедент на майбутнє", – пояснили експерти.

Про нову конкурсну процедуру

Згідно з нею, до конкурсної комісії входитиме 9 членів, 3 з них має визначити РНБО, 3 – Кабмін самостійно та ще 3 також Кабмін, але за пропозицією партнерів України у сфері антикорупції.

Для ухвалення рішення потрібно, аби його підтримала більшість, а саме – 5 членів комісії. У ЦПК застерегли, що у такому випадку голос делегованих міжнародними партнерами членів не відіграватиме важливої ролі.

Наслідки для України

У ЦПК звернули увагу на те, що законопроєкт з'явився після невдалих переговорів з МВФ. Зауважимо, що місія Фонду в Україні завершилася. Про перегляд програми щодо виділення траншів домовитися не вдалося.

Важливо! Саме у меморандумах з МВФ мовилося про створення НАБУ та забезпечення його незалежності. Якщо ці домовленості будуть порушені, є ризик для співпраці з Фондом.

"Ручні процедури для обрання нового директора також зруйнують співпрацю як з ЄС, так і зі США. Адже це прямо суперечить тому, що вимагають від України", – підсумували у "Центрі протидії корупції".