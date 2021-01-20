Центр протидії корупції опублікував текст законопроєкту, який фактично рятує заступника голови Офісу Президента Олега Татарова від антикорупційних органів. Цікаво, що раніше сам Татаров заперечував існування такого законопроєкту.

У розпорядженні Центру протидії корупції опинилася порівняльна таблиця до проєкту закону, а також внутрішні офіційні документи. Про це мовиться на сайті ЦПК.

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Згідно з проєктом закону, генпрокурор зможе втручатися у розслідування справ НАБУ, а діяльність ВАКС взагалі обмежать.

Що передбачає законопроєкт

У НАБУ можуть забрати право розслідувати справи про корупцію ТОП-посадовців (включно з президентом та прем'єром), а також хабарі на суму понад 1,135 мільйона гривень. Це означає, що НАБУ доведеться займатися побутовою корупцією , тобто хабарями патрульних поліцейських або чиновників в сільрадах.

(включно з президентом та прем'єром), а також хабарі на суму понад 1,135 мільйона гривень. Це означає, що НАБУ , тобто хабарями патрульних поліцейських або чиновників в сільрадах. У разі ухвалення законопроєкту ВАКС розглядатиме не усі корупційні справи , а лише ті, які розслідуватиме НАБУ.

, а лише ті, які розслідуватиме НАБУ. САП позбавлять можливості прямої співпраці з іноземними правоохоронними органами. Така співпраця зможе бути реалізована лише через Офіс генпрокурора.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін напередодні заявив, що ОП готує терміновий законопроєкт щодо діяльності НАБУ та ВАКС, який по суті знищує антикорупційну реформу. За словами активіста, документ готується заради "порятунку" заступника голови ОП Олега Татарова.

Отримані нами документи свідчать, що до процесу розробки законопроєкту на захист Татарова від НАБУ була залучена генпрокурорка. Ірина Венедіктова дала своїм заступникам офіційне доручення внести пропозиції до нього,

– заявили в ЦПК.

Зверніть увагу! Сам Олег Татаров назвав цю інформацію фейком.

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