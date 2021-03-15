Ситуація з надрами не змінилася, – юристка назвала проблеми українського ринку нафти та газу

Одна із проблем українського ринку нафти та газу полягає у тому, що великі міжнародні компанії з нього вийшли. Водночас чи повернуться вони – невідомо.

Декілька років тому міжнародні компанії, що спеціалізуються у нафто-газовій галузі планували розробляти в Україні так званий сланцевий газ, проте з падінням ціни на нафту – це стало не вигідно. Про це розповіла юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.

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Проблема щодо дозволів на користування надрами

Вона пояснила, що у такий спосіб, як у державі роздавали дозволи щодо користування надрами – невідомим фірмам та непрозоро, відомим світовим корпораціям просто нецікаво виходити на ринок, який вони не розуміють.

Мовиться про те, що перед ними може постати питання домовленості щодо ліцензій у непрозорий спосіб, додала Шевчук.

Ситуація з надрами не змінилася. Ми досі не контролюємо власників спецдозволів, оскільки коли видавали дозволи на користування надрами, це відбувалося у непрозорий спосіб,

– зазначила юристка ЦПК.

Доступ до інформації про власника – не визначальний фактор

Фактично держава роздавала дозволи невідомим компаніям, нібито не знаючи, хто є власниками, зауважила Тетяна Шевчук. Водночас вона сказала, що декілька років тому відповідна процедура змінилася, принаймні стала доступною інформація про власників.

"Але зараз все одно розкриття бенефіціарного власника при аукціоні, при продажі ліцензії, не є визначальним фактором. Фактично можна продати дозвіл на користування надрами будь-якій компанії і вона потім змінить власника. Держава цього не контролюватиме", – розповіла юристка.

На брифінгу РНБО 11 березня Олексій Данілов зазначив, що існує певний звіт Ради нацбезпеки та оборони України, у якому мовиться й про ситуацію із надрами в Україні.

Теятна Шевчук про ситуацію щодо дозволів на користування надрами: дивіться відео