Україна очікує цього року отримати 3 транші позики від Міжнародного валютного фонду на загальну суму – 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Про це в інтерв'ю заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

За його словами, український центральний банк виконує свої зобов'язання перед МВФ. Але для отримання траншів парламент має ухвалити низку законів.

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Підтримка України від США

Сполучені Штати Америки надаватимуть Україні економічну та військову підтримку. Суверенітет, територіальна цілісність та євроатлантичні прагнення України є пріоритетами для США. Таку заяву опублікував державний департамент за підсумками першого телефонного дзвінка між Держсекретарем Тоні Блінкером та очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Навального засудили на 3,5 роки

Російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 3,5 років ув'язнення в колонії загального режиму. У колонії він повинен буде просидіти трохи понад 2,5 роки, адже у 2014 році він був приблизно 10 місяців під домашнім арештом у тій справі. До того, як вирок набуде чинності, Навальний залишиться під вартою. Рішення суду може бути оскарженим.

"Безпечна" вакцина з Росії

Російські вчені опублікували на сторінках впливового медичного журналу The Lancet ранні результати дослідження. Вони показують, що російська вакцина "Спутник V" демонструє безпечність та ефективність проти COVID-19. За даними, які представили росіяни, вакцина показала ефективність на майже 92% і запобігла розвитку важких форм захворювання.

Новий пакет підтримки

Група із 10 сенаторів-республіканців напередодні провела зустріч з президентом США Джо Байденом в Білому домі. Темою переговорів став новий пакет фінансової підтримки економіки, який розглядає Конгрес за ініціативою президента. Байден хоче, щоб виділили майже 2 трильйони доларів на підтримку економіки та заходи з подолання пандемії COVID-19.

Прогноз погоди від бабака

Панксатонський бабак Філ побачив свою тінь і прогнозує ще 6 тижнів зими. За традицією, якій вже 135 років, 2 лютого обрані громадяни містечка штату Пансільванії дістали з нори відомого на весь світ бабака і піднесли його до неба. Вердикт Філа однозначний: весна настане не скоро. Зима затримається ще принаймні на 1, 5 місяці.

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