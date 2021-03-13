ТСК по вагнерівцях у Раді можуть створити вже наступного тижня, – Арахамія

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Питання щодо ймовірного провалу спеціальної операції з вагнерівцями у Білорусі розглядатиме тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Її створення анонсував очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) вже зареєстрували у парламенті. І проголосувати це питання можуть вже наступного тижня.
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Журналіст програми "Свобода слова Савіка Шустера" запитав у Давида Арахамії про його порушення під час паркування. А оскільки сталося це неподалік будівлі Офісу Президента, звідки лідер президентської фракції й повертався, то поцікавився й атмосферою на Банковій.
Мовляв, яка в ОП зараз ситуація з огляду на анонсований вихід фільму розслідувачів Bellingcat про операцію щодо захоплення вагнерівців.
Нормальна атмосфера. Робоча абсолютно. До речі, ми на цьому тижні зареєстрували тимчасову слідчу комісію з розслідування будь-яких ознак втручання,
– повідомив Арахамія.
І пояснив: "Те питання, яке турбує громадськість – його розглядатимуть у рамках цієї комісії. І я сподіваюся, що наступного тижня ми її проголосуємо".
Найімовірніше, Арахамія під "питанням, яке турбує громадськість" мав на увазі скандальну інформацію про можливий зрив спеціальної операції з захоплення бойовиків, яку начебто планувала Україна. Нагадаємо:
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