ТСК по вагнерівцях у Раді можуть створити вже наступного тижня, – Арахамія

13 березня 2021 , 02:58
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Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

Питання щодо ймовірного провалу спеціальної операції з вагнерівцями у Білорусі розглядатиме тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Її створення анонсував очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) вже зареєстрували у парламенті. І проголосувати це питання можуть вже наступного тижня.

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ТСК по варгнерівцях можуть проголосувати вже у березні

Журналіст програми "Свобода слова Савіка Шустера" запитав у Давида Арахамії про його порушення під час паркування. А оскільки сталося це неподалік будівлі Офісу Президента, звідки лідер президентської фракції й повертався, то поцікавився й атмосферою на Банковій.

Мовляв, яка в ОП зараз ситуація з огляду на анонсований вихід фільму розслідувачів Bellingcat про операцію щодо захоплення вагнерівців.

Нормальна атмосфера. Робоча абсолютно. До речі, ми на цьому тижні зареєстрували тимчасову слідчу комісію з розслідування будь-яких ознак втручання,
– повідомив Арахамія.

І пояснив: "Те питання, яке турбує громадськість – його розглядатимуть у рамках цієї комісії. І я сподіваюся, що наступного тижня ми її проголосуємо".

Коротко про скандал навколо вагнерівців

Найімовірніше, Арахамія під "питанням, яке турбує громадськість" мав на увазі скандальну інформацію про можливий зрив спеціальної операції з захоплення бойовиків, яку начебто планувала Україна. Нагадаємо:

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