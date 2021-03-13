Питання щодо ймовірного провалу спеціальної операції з вагнерівцями у Білорусі розглядатиме тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Її створення анонсував очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) вже зареєстрували у парламенті. І проголосувати це питання можуть вже наступного тижня.

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ТСК по варгнерівцях можуть проголосувати вже у березні

Журналіст програми "Свобода слова Савіка Шустера" запитав у Давида Арахамії про його порушення під час паркування. А оскільки сталося це неподалік будівлі Офісу Президента, звідки лідер президентської фракції й повертався, то поцікавився й атмосферою на Банковій.

Мовляв, яка в ОП зараз ситуація з огляду на анонсований вихід фільму розслідувачів Bellingcat про операцію щодо захоплення вагнерівців.

Нормальна атмосфера. Робоча абсолютно. До речі, ми на цьому тижні зареєстрували тимчасову слідчу комісію з розслідування будь-яких ознак втручання,

– повідомив Арахамія.

І пояснив: "Те питання, яке турбує громадськість – його розглядатимуть у рамках цієї комісії. І я сподіваюся, що наступного тижня ми її проголосуємо".

Коротко про скандал навколо вагнерівців

Найімовірніше, Арахамія під "питанням, яке турбує громадськість" мав на увазі скандальну інформацію про можливий зрив спеціальної операції з захоплення бойовиків, яку начебто планувала Україна. Нагадаємо:

29 липня в Білорусі затримали 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". У Білорусі тоді заявили, що ті чоловіки прибули до країни, аби дестабілізувати там ситуацію напередодні президентських виборів.

Цікаво, що частина із затриманих є у базі "Миротворця" – вони воювали на Донбасі на боці Росії. Власне, Росії усіх вагнерівців Білорусь і віддала (сталося це 14 серпня). А запит України щодо екстрадиції був проігнорований.

Майже одразу у ЗМІ з'явилася інформація, що бойовиків ПВК "Вагнера" насправді планувала затримати Україна. Але спецоперація зірвалася через "злив" з Офісу Президента.

Очільник ОП Андрій Єрмак у відповідь заявив, що готовий до будь-яких розслідувань у справі. Мовляв, Офісу Президента "немає чого боятися і приховувати".

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