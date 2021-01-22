Через підняття тарифів на газ Україною прокотилася хвиля "тарифних Майданів". Найперший протест стався у містечку Лубни, Полтавської області. Компанія "Лубнигаз" з початку 2021 одразу вдвічі збільшила вартість доставки блакитного палива – з 1,40 до майже 3 гривень за кубометр. Про тарифний геноцид заговорили в ОПЗЖ. Але виявилося, що вони ж самі його й влаштували.

Розлючені мешканці Лубнів спочатку перекрили трасу Київ – Харків, а потім влаштували низку акцій протесту вже в самому місті. Більше про це – у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Обурені люди прийшли під стіни "Лубнигазу", де одного з керівників цього підприємства через його хамське ставлення ледь не роздерли на шматки.

Люди вийшли на протести під будівлю компанії "Лубнигаз": відео

Компанія "Лубнигаз" вимкнула опалення 80-річній пенсіонерці

"Лубнигаз" не вперше потрапляють у скандал через своє свинське ставлення до споживачів. У 2020 це підприємство відключило від газопостачання місцеву 80-річну пенсіонерку, бо вона вже не могла виплачувати величезні нарахування за газ, які виставляла компанія.

Ба більше, літню жінку відрізали від газової труби саме в розпал карантину – того першого, який почався у березні 2020. І це всупереч розпорядженню президента, що від'єднувати громадян від газопостачання і енергомереж під час карантину заборонено.

Однак у компанії "Лубнигаз" тоді на цю пересторогу наплювали, і трубу пенсіонерці відрізали. Лише втручання народних депутатів тоді дозволило відновити газопостачання до оселі цієї пенсіонерки.

Але, минуло трохи більше, ніж пів року і компанія "Лубнигаз" таки відігралася на місцевих мешканцях, вдвічі збільшивши їм вартість доставки блакитного палива.

Через що з Нового року у Лубнах на Полтавщині майже не припиняються протести проти підвищення газових тарифів. І тут деякі українські політики продемонстрували просто нечуваний цинізм.

ОПЗЖ скористалась протестами проти підвищення тарифів

Ось як вирішила скористатися протестами проти підвищення тарифів проросійська партія ОПЗЖ. Вона відрядила до цього міста свого народного депутата Іллю Киву відкривати штаб з боротьби з тарифним геноцидом.

Щоправда, спроба Іллі Киви примазатися до протесту місцевих мешканцям останнім дуже не сподобалася. На відкриття штабу ОПЗЖ прийшли лубенчани, які відверто висловили депутату все, що думають про спробу його і партії пропіаритися на тарифних протестах.

Мешканці міста Лубни обурилися через приїзд Киви: відео

Але найбільший цинізм цієї ситуації полягає в тому, що компанія "Лубнигаз", контролюється самими лідерами ОПЗЖ. Вона належить Костянтину Бородіну. Він – права рука Юрія Бойка, одного зі співголів "Опозиційної платформи – За життя".



Костянтин Бородін / Скриншот з відео

У часи Януковича, коли Бойко був міністром енергетики, Бородін був його речником і очолював один з департаментів міністерства. Саме Бородін давав свідчення на суді проти Юлії Тимошенко, який для неї тоді закінчився ув'язненням.

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А для Бородіна це тоді закінчилося раптовим придбанням майже за безцінь державного підприємства "Лубнигаз".

Відтак коли депутат Кива здіймає галас про тарифний геноцид у Лубнах, виявляється, що цей геноцид влаштував там соратник одного з лідерів ОПЗЖ – Юрія Бойко.

До речі, сам Бойко теж не втомлюється розповідати на проросійських телеканалах про той самий тарифний геноцид.

При цьому пан Бойко чомусь забуває додати, що більшість українських облгазів, які нещодавно суттєво збільшили тарифи на доставку блакитного палива, належать олігарху Дмитру Фірташу – його давньому другу і партнеру.



Юрій Бойко, Дмитро Фірташ / Колаж 24 каналу

До того ж ці облгази, ще й постачають блакитне паливо населенню майже в половину дорожче, ніж "Нафтогаз". І потрапили вони до рук Фірташа саме тоді, коли Юрій Бойко був міністром енергетики в часи Януковича.

За участь у цій грандіозній приватизації облгазів за копійки сам Юрій Бойко теж не залишився без подарунка. І зрештою отримав під контроль ласий шматок – одне з найбільших регіональних газопостачальних підприємств. Мовиться про столичний "Київгаз".

Відтак, коли лідери ОПЗЖ голосять на підконтрольних телеканалах про тарифний геноцид, уважно придивіться, чи не вони самі його і влаштували?