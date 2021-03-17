Цинічна спроба приховати істинні причини катастрофи МАУ, – Кулеба про звіт Ірану

Іран 17 березня оприлюднив остаточний звіт за результатами технічного розслідування авіакатастрофи МАУ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ж наголосив, що це не звіт, а маніпуляція, тому що його висновки – оманливі.

Кулеба у відеозверненні нагадав, що раніше Україна направляла Ірану близько 90 сторінок зауважень до розслідування.

Важливо Визначив як "ворожу ціль": Іран каже, що літак МАУ збили через помилку оператора ППО

Яка реакція Кулеби

Дипломат зазначив, що аналіз документу доводить: Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів. За словами очільника МЗС, розслідування було упередженим, представлені докази – вибірковими, а висновки – оманливими.

Те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті – цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака,

– наголосив Кулеба.

Чому Кулеба так розкритикував звіт

За словами міністра, цей документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричин трагедії та ланцюжку дій, що до неї призвели.

"Це не звіт. Це збірка маніпуляцій, мета якої виправдати Іран. Іран не зміг знайти сили, аби взяти на себе відповідальність, щоб подібних трагедій більше не траплялось", – додав Кулеба.

Зрештою дипломат підсумував, якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину, Україна разом з партнерами знайде спосіб, як цього добитись.

Звіт Ірану: що відомо

В Ірані стверджують, що авіакатастрофа під Тегераном сталась через помилку оператора протиповітряної оборони. Він, мовляв, визначив літак як ворожу ціль.

Тому й Іран вирішив пустити 2 ракети.

Важливо, що розслідування щодо авіатрощі прокуратура Ірану завершила у лютому 2021, але імена підозрюваних називати відмовляються.

Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня 2020 року . На борту перебували 176 людей, серед них – 11 українців. Усі загинули.



Авіакатастрофа МАУ / Інфографіка 24 каналу