Цинічна спроба приховати істинні причини катастрофи МАУ, – Кулеба про звіт Ірану

Іран 17 березня оприлюднив остаточний звіт за результатами технічного розслідування авіакатастрофи МАУ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ж наголосив, що це не звіт, а маніпуляція, тому що його висновки – оманливі.
Кулеба у відеозверненні нагадав, що раніше Україна направляла Ірану близько 90 сторінок зауважень до розслідування.
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Дипломат зазначив, що аналіз документу доводить: Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів. За словами очільника МЗС, розслідування було упередженим, представлені докази – вибірковими, а висновки – оманливими.
Те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті – цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака,
– наголосив Кулеба.
За словами міністра, цей документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричин трагедії та ланцюжку дій, що до неї призвели.
"Це не звіт. Це збірка маніпуляцій, мета якої виправдати Іран. Іран не зміг знайти сили, аби взяти на себе відповідальність, щоб подібних трагедій більше не траплялось", – додав Кулеба.
Зрештою дипломат підсумував, якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину, Україна разом з партнерами знайде спосіб, як цього добитись.
Авіакатастрофа МАУ / Інфографіка 24 каналу