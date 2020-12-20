Скільки коштують ялинки у різних регіонах та чи готовий Київ до українізації – відео тижня
Попри те, що ялинки всюди однакові – їх ціни відрізняються у різних регіонах. Зазвичай дерева мають штрих-код, завдяки якому можна перевірити інформацію про дерево на спеціальному сайті. Однак такого правила дотримуються не усі. Досі в Україні бувають моменти, коли потрібно захищати українську мову. Буває, що українці вимушені боротися за право говорити державною.
До вашої уваги – найпопулярніші та найцікавіші відео тижня від 24 каналу.
Цікаво Як лікуватися в інтернеті та нова лінія оборони на Донбасі – відео тижня
Ціни на ялинки у різних регіонах
У Житомирському лісництві щороку продають 200 тисяч ялинок. У 2020 році вони там коштують від 100 до 400 гривень. Водночас на ринку у Харкові максимальна ціна за дерево – 500 гривень. Мешканці впевнені, що це надто дорого. Ціна на штучні ялинки – значно більша.
Скільки коштують ялинки в інших регіонах: дивіться відео
Як відбувається українізація в Києві
В Україні у сфері послуг є обов'язковим спілкування українською мовою. Однак дотримуються цього правила не усі. Журналісти вирішили дізнатися, у якому стані перебуває мовне питання у столиці. Про це навіть розповіли самі працівники закладів.
Мовне питання у столиці: дивіться відео
Чи звільнять скандального Татарова
Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров стає щоразу скандальнішим. Його підозрюють в корупції. Справу щодо таких фактів вирішили забрати з Антикорупційного бюро і передати до Держбюро розслідувань. Експерти припустили, що у такий спосіб справу знову намагаються "злити".
Що буде зі справою скандального Татарова: дивіться відео
Чи готова Україна до членства в ЄС
Після 2014 року Україну все менше асоціюють з Росією. Попри це, європейці досі бачать безліч проблем в Україні. Найсерйозніша – боротьба з корупцією. Ще 5 років тому європейці вважали, що це найбільша перепона на шляху до вступу у Євросоюз. Вони так думають і досі.
Що заважає вступити Україні до ЄС: дивіться відео
Школярі розробили розумну маску
Дніпровські школярі розробили маску, яка виявляє симптоми COVID-19. Секрет в тому, що у масці є датчики, які за пів хвилини зчитують показники роботи легень і серця. У такий спосіб ці дані надходять до смартфона і кожен може постійно контролювати стан свого здоров'я.
Як працює розумна маска: дивіться відео
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