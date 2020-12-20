Попри те, що ялинки всюди однакові – їх ціни відрізняються у різних регіонах. Зазвичай дерева мають штрих-код, завдяки якому можна перевірити інформацію про дерево на спеціальному сайті. Однак такого правила дотримуються не усі. Досі в Україні бувають моменти, коли потрібно захищати українську мову. Буває, що українці вимушені боротися за право говорити державною.

До вашої уваги – найпопулярніші та найцікавіші відео тижня від 24 каналу.

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Ціни на ялинки у різних регіонах

У Житомирському лісництві щороку продають 200 тисяч ялинок. У 2020 році вони там коштують від 100 до 400 гривень. Водночас на ринку у Харкові максимальна ціна за дерево – 500 гривень. Мешканці впевнені, що це надто дорого. Ціна на штучні ялинки – значно більша.

Скільки коштують ялинки в інших регіонах: дивіться відео

Як відбувається українізація в Києві

В Україні у сфері послуг є обов'язковим спілкування українською мовою. Однак дотримуються цього правила не усі. Журналісти вирішили дізнатися, у якому стані перебуває мовне питання у столиці. Про це навіть розповіли самі працівники закладів.

Мовне питання у столиці: дивіться відео

Чи звільнять скандального Татарова

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров стає щоразу скандальнішим. Його підозрюють в корупції. Справу щодо таких фактів вирішили забрати з Антикорупційного бюро і передати до Держбюро розслідувань. Експерти припустили, що у такий спосіб справу знову намагаються "злити".

Що буде зі справою скандального Татарова: дивіться відео