Ціну на газ для населення в Україні знизили на понад 30%. По всій країні вона буде майже однаковою, без значних відмінностей. Нові тарифи починають діяти з 1 лютого.

Джерело: 24 канал

Державне регулювання ціни на газ Кабмін запровадив на період карантинних обмежень, але не довше ніж до кінця опалювального сезону.

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Українці платитимуть за кубометр природного газу не більше ніж 6,99 гривні. Загальна сума платіжок має зменшитися на 500 – 800 гривень.

Встановили також граничну ціну тарифу на розподіл газу. Він не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр, а для багатьох компаній буде нижчим.



Нові тарифи на газ в Україні / Дані: Кабмін / Інфографіка 24 каналу

Що цьому передувало

► Ціна на газ для населення у листопаді – грудні 2020 року була на рівні 6,33 гривні за метр кубічний. З 1 січня вона підвищилася. У регіонах спалахнули протести проти зростання комунальних тарифів.

► 12 січня під час зустрічі "слуг народу" із прем'єром Шмигалем, в.о. міністра енергетики Вітренком та головою "Нафтогазу" Коболєвим представили варіанти виходу з "тарифної кризи":

або "Нафтогаз" стає єдиним постачальником газу для населення;

або ж встановлення максимальної маржинальності.

► Згодом на засіданні уряду Денис Шмигаль заявив, що через пандемію та карантинні обмеження ціна на газ для населення "зменшиться майже на 30%".