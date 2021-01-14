13 січня пройшла нарада представників усіх фракцій з за участі Дмитра Разумкова та Дениса Шмигаля. Загальний настрій – гарячковий. Чіткого плану немає.

Монополія з ринку газу не зникне: що пропонує уряд

Буде встановлена максимальна ціна – 6,99 грн. Зараз таку ціну пропонує один постачальник на ринку, у решти пропозиції вищі.

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Представники "Голосу" запитали про механізм регулювання ціни на газ. Прем'єр відповів, що буде впроваджено принцип price cap – максимально встановлена межа, вище якої ціну не можна підіймати, а нижче – теоретично можна, але зважаючи на ринкову ситуацію – навряд комусь це буде вигідно.

Така ціна буде для всіх: і для пенсіонерки, якій складно опалювати свій будинок, і для олігарха, який обігріває свої палаци на сотні квадратних метрів. Яка логіка? Пояснюють це тим, що і пенсіонерка, і олігарх під час карантину не дуже мають гроші, щоб платити ринкову ціну на газ. Логічніше було б підвищити доступність субсидій і підтримувати тільки тих, хто цього потребує. Проте пропозицій щодо підвищення обсягу субсидій – не було.

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Зовсім не було відповідей на питання про те, яким чином буде вирішене питання з тарифом на розподіл газу, який раптово дуже підняли.

Отже, що відбудеться у результаті: у споживачів не буде жодної мотивації переходити до нових постачальників. А отже, у Фірташа залишиться 70% ринку.

Його компанії і далі шантажуватимуть користувачів, нараховуватимуть їм додаткові кубометри та ігноруватимуть рішення органів влади. Антимонопольний комітет уже має питання щодо домінування групи РГК Дмитра Фірташа на ринку природного газу. На жаль, за таку безглузду політику Уряду заплатимо ми всі.

Поєднання популізму, корупції і непрофесіоналізму – дуже страшна суміш для суспільства.

Джерело: Facebook