Ціна – життя людей, – Зеленський звернувся до "нормандської четвірки" через втрати на Донбасі

Володимир Зеленський висловив щирі співчуття рідним загиблих українських бійців біля Шумів 26 березня. Президент також попросив про допомогу лідерів "нормандської четвірки".

Зеленський нагадав, що сьогодні, 26 березня, Україна знов втратила чотирьох своїх захисників. Він наголосив, що ціна війни на Донбасі – це життя наших людей.

Важливо Бойовики на Донбасі вбили 4 українських військових

Також за дорученням Зеленського начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для з'ясування всіх обставин справи.

Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів "нормандської четвірки" та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню,

– написав президент.

Зауважимо, що раніше в Офісі Президента заявили, що Зеленський проведе термінову консультацію з лідерами нормандського формату через загострення на Донбасі.

Зеленський про ситуацію на Донбасі

Президент Зеленський зауважив, що від початку 2021 року Україна спостерігає зростання ескалації. За словами українського лідера, загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню.

Тоді, чи не вперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених та вбитих зменшилась у десятки разів. І це не просто статистика. Це долі людей. І не можна допустити, щоб процес мирного врегулювання було відкинуто на 100 кроків назад,

– підкреслив Зеленський.

Український президент зазначив, що подальший рух у виконанні всіх інших домовленостей та вирішення ситуації на сході України неможливі під звуки пострілів та вибухів.

"Щоб чути один одного в усіх сенсах слова – на Донбасі має запанувати всеосяжна та стабільна тиша. Для війни потрібна мужність. Для миру потрібна мудрість. В України є і те, й інше. Але перевагу Україна та весь цивілізований світ віддають другому варіанту", – написав Зеленський.

Що відомо про трагедію біля Шумів

26 березня внаслідок цинічного обстрілу бойовиків на Донбасі обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців. Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, трагедія сталася у районі Шумів.

У пресслужбі ООС зазначили, що під час обстрілу Шумів поранення отримали 2 українських бійці , їм оперативно надали медичну допомогу.

, їм оперативно надали медичну допомогу. Через загострення на передовій українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на термінове засідання.