Вже з 1 січня електроенергія здорожчає. Втім, навіть після підвищення ціни будуть приблизно в 2 рази нижчі за ринкові. За словами експертів, зараз споживачі, фактично, отримують електрику безкоштовно.

А вже підвищена вартість – це лише сума транспортування. Про підвищення тарифів на електроенергію в ефірі 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Чим вмотивоване підняття тарифів

Якщо раніше, до прикладу, перші 100 кіловатів коштували 90 гривень, то тепер треба буде викласти 168 гривень. І це не останнє зростання тарифів.

Наступне подорожчання цін на електроенергію буде ще в 2021 та в 2022 роках. Об'єктивно, має відбутись подальше зростання, що привести її до того рівня, який дасть можливість виробникам енергії працювати без збитків,

– пояснив експерт.

На думку фахівця, вартість має складати мінімум 2,5 – 3 гривні за кіловатів на годину. Він наголосив, що сьогодні "Енергоатом" постачає енергію для населення, фактично, собі у збиток – зараз це приблизно 25 мільярдів гривень.

Експерт додав, великим мінусом є те, що підвищення відбулося без попередження. Також це не відбулось кілька етапів, як це було раніше.

"Зелена" енергетика

Прем'єр Шмигаль раніше говорив, що дорога "зелена" енергетика витісняє дешеву атомну. Як сказав Корольчук, це теж є проблемою, оскільки за останні 2 роки виріс обсяг потужностей.

І є закон, який передбачає гарантію інвесторам виплату цього "зеленого" тарифу. Але не варто це прив'язувати до вартості тарифу для населення.

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