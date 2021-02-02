Дмитро Кулеба заявив, що в України є чітка ціль – повноцінне членство у НАТО. Необхідно отримати план дій та рухатися цим шляхом.

Джерело: Свобода слова на ICTV

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За словами Кулеби, українська сторона не відкидає варіанти інших статусів та форматів. Однак є умова: вони мають бути вартісними для України.

В України є чітка ціль. І ця ціль – повноцінне членство у НАТО,

– наголосив Кулеба.

Окрім того, посадовець заявив, що не варто займатися фетишизацією різних статусів. Наполягати, щоб Україні просто дали черговий статус – це зайве.

Що каже про Україну у НАТО Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України у НАТО – пріоритет для національної безпеки.

Зеленський обговорює це питання з іноземними партнерами. Зокрема, у розмові з главою уряду Іспанії Педро Санчесом український лідер наголосив: ЗСУ постійно покращують власні стандарти і у майбутньому зможуть підсилити НАТО.