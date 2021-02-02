Без фетишизації різних статусів, – Кулеба про членство в НАТО
Дмитро Кулеба заявив, що в України є чітка ціль – повноцінне членство у НАТО. Необхідно отримати план дій та рухатися цим шляхом.
Джерело: Свобода слова на ICTV
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За словами Кулеби, українська сторона не відкидає варіанти інших статусів та форматів. Однак є умова: вони мають бути вартісними для України.
В України є чітка ціль. І ця ціль – повноцінне членство у НАТО,
– наголосив Кулеба.
Окрім того, посадовець заявив, що не варто займатися фетишизацією різних статусів. Наполягати, щоб Україні просто дали черговий статус – це зайве.
Що каже про Україну у НАТО Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України у НАТО – пріоритет для національної безпеки.
- Зеленський обговорює це питання з іноземними партнерами. Зокрема, у розмові з главою уряду Іспанії Педро Санчесом український лідер наголосив: ЗСУ постійно покращують власні стандарти і у майбутньому зможуть підсилити НАТО.
- Окрім того, Зеленський зізнався: у нього до президента США є головне запитання: чому Україна досі не у НАТО.
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