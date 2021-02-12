Циклон "Волкер" знеструмив десятки населених пунктів Одещини

Одеську область вночі 12 лютого накрив циклон "Волкер". Він спричинив випадання дощу зі снігом, різке зниження температури та поривчастий вітер.

Такі погодні умови призвели до аварійного відключення енергопостачання у десятках населених пунктів області.

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Наслідки негоди на Одещині

Станом на 08:00 12 лютого без світла перебувають 20 населених пунктів, з них 6 – частково.

Найбільше постраждав Одеський район. Без електропостачання залишилися 16 населених пунктів.

Ще 4 – у Білгород-Дністровському районі.

Над відновленням електропостачання працює 6 бригад у складі 18 спеціалістів та 6 одиниць техніки.

Ми негайно взялися до ліквідації наслідків негоди. Оперативно-виїзні бригади, що від вчора перебувають у стані підвищеної готовності, вже працюють над поверненням світла в домівки клієнтів,

– повідомили у компанії.

Найбільше з них – на Львівщині, Одещині та Сумщині.