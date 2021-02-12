Циклон "Волкер" знеструмив десятки населених пунктів Одещини

Джерело:ДТЕК "Одеські електромережі"
Одеську область вночі 12 лютого накрив циклон "Волкер". Він спричинив випадання дощу зі снігом, різке зниження температури та поривчастий вітер.
Такі погодні умови призвели до аварійного відключення енергопостачання у десятках населених пунктів області.
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Ми негайно взялися до ліквідації наслідків негоди. Оперативно-виїзні бригади, що від вчора перебувають у стані підвищеної готовності, вже працюють над поверненням світла в домівки клієнтів,
– повідомили у компанії.