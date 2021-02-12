Циклон "Волкер" знеструмив десятки населених пунктів Одещини
Одеську область вночі 12 лютого накрив циклон "Волкер". Він спричинив випадання дощу зі снігом, різке зниження температури та поривчастий вітер.
Джерело:ДТЕК "Одеські електромережі"
Такі погодні умови призвели до аварійного відключення енергопостачання у десятках населених пунктів області.
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Наслідки негоди на Одещині
- Станом на 08:00 12 лютого без світла перебувають 20 населених пунктів, з них 6 – частково.
- Найбільше постраждав Одеський район. Без електропостачання залишилися 16 населених пунктів.
- Ще 4 – у Білгород-Дністровському районі.
- Над відновленням електропостачання працює 6 бригад у складі 18 спеціалістів та 6 одиниць техніки.
Ми негайно взялися до ліквідації наслідків негоди. Оперативно-виїзні бригади, що від вчора перебувають у стані підвищеної готовності, вже працюють над поверненням світла в домівки клієнтів,
– повідомили у компанії.
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