Співак, пародист та рекордсмен: цікаві факти, які ви могли не знати про Олександра Скічка

Відомий шоумен, телеведучий та пародист Олександр Скічко став головою Черкаської обласної держадміністрації. Однак зірка Скічка засяяла ще до початку політичної кар'єри. Цікаві факти з біографії Олександра Скічка – читайте у матеріалі 24 каналу.

Джерело: 24 канал

Раніше призначення Олександра Скічка підтримали і Кабмін, і президент Володимир Зеленський.

До теми Олександр Скічко – шоумен і державник: біографія голови Черкаської ОДА

Що відомо про нового очільника Черкащини

29-річний черкащанин Олександр Скічко з дитинства мав схильність до творчості. Він навчався професійно грати на сопілці та саксофоні. Попри економічну освіту, Скічко почав будувати кар'єру на телебаченні. Вперше на великих екранах політик з'явився на музичному каналі "O-TV". Там Скічко був ведучим молодіжної програми Teen-клуб.

Участь у відомих талант-шоу

Вже у 2009 році Олександр взяв участь у шоу "Караоке на Майдані". Там він розкрився не лише як співак, але й показав себе вправним пародистом. Як не дивно, Скічко пройшов у другий тур та навіть виборов перемогу.

Скічко брав участь у "Караоке на Майдані": дивіться відео

Потім Скічко вирішив спробувати свої сили в іншому шоу – "Україна має талант". Однак цього разу він виступав з пародіями. Глядачі неабияк оцінили виступ 19-річного хлопця. У захваті були й судді, від яких майбутній політик отримав 3 "так". Скічко потрапив у топ 50 кращих учасників, але вилетів на першому прямому ефірі. Однак навіть попри поразку, Скічко запам'ятався глядачам.

Виступ Олександра Скічка на "Україна має талант": дивіться відео

Українською сценою Олександр Скічко не обмежився. У 2011 році він дійшов до фіналу талант-шоу "Минута славы" на російському "Першому каналі". Там Скічко знову показав свої сильні сторони у пародії.

Також український шоумен певний час був ведучим ранкового шоу "Добрий монінг" на російському телеканалі Муз-ТВ.

Незвичний рекорд

У листопаді 2012 року Олександр Скічко встановив рекорд України, вдягнувши на себе 69 пар трусів. Проте вже у 2021 році рекорд Скічка побив відомий телеведучий саркастичної програми Майкл Щур. Він в ефірі натягнув на себе 71 пару трусів.

Голова ОДА, який може надягнути 69 трусів, це справді професійна, стресостійка та залізнояйцева людина,

– зазначив Майкл Щур.

Як Майкл Щур побив рекорд Олександра Скічка: дивіться відео

Кар'єра ведучого і курйози на телебаченні

Після кар'єри в Росії Скічко став ведучим щоденного прямого ефірного ранкового шоу "Підйом" на "Новому каналі". Там він потрапив у пікантну ситуацію, показавши на всю країну себе у стрінгах. Тоді Олександр демонстрував на собі Spa-процедури.

Ведучий Саша Скічко показав себе у стрінгах: дивіться відео

Саме "Підйом" і приніс політику популярність, але по-справжньому зірка Скічка засяяла після ролі ведучого "Євробачення", яке у 2017 році проходило в Києві.

Зауважимо, що до початку політичної кар'єри Скічко був автором ідеї, креативним продюсером і ведучим реаліті-шоу "Мачо не плачуть", а також був ведучим декількох програм, серед них:

"Співай як зірка" на телеканалі "Україна".

"Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Let's go show на радіо NRJ.

До 2019 року шоумен не мав жодного стосунку до політики. Однак у липні 2019 року член "Слуги народу" Скічко переміг на парламентських виборах у 197 окрузі, що на Черкащині.