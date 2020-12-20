Митрополит Епіфаній заявив, що у час Різдва храми не закриватимуть на карантин. Однак церковники мають дотримуватися усіх необхідних епідеміологічних обмежень.

Якщо люди поводитимуться відповідально, хвороба почне відступати. Про це митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Актуально Епіфаній пояснив, як Церква ставиться до медичного канабісу

Храми не будуть закриватися, але і церкви також не повинні зловживати, повинні дотримуватися тих карантинних обмежень, які запроваджені українським урядом, підходити до цього мудро, зважено і відповідально,

– наголосив Епіфаній.

Різдво українські віряни зможуть відсвяткувати без особливих обмежень. Однак якщо згодом влада все-таки запровадить у країні локдаун, потрібно поводити себе розумно.

Зверніть увагу! Локдаун в Україні триватиме від 8 до 24 січня. Детальніше читайте тут.



Посилення карантину в Україні під час зимових свят / Інфографіка 24 каналу