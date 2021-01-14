Мешканці Івано-Франківська подали петицію до влади з вимогою заборонити священникам місцевого собору співати та бити в дзвін після 12 ночі. Документ вже набрав 15 підписів з необхідних 250.

Люди скаржаться на те, що священнослужителі "Собору преображення Господнього" регулярно порушують тихі години. Про це мовиться в тексті петиції.

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Автор петиції зазначив, що священники Собору протягом року ігнорують закон про порушення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Порушення щонеділі відбуваються до 8 години ранку, а інколи в інші дні – після 12 години вечора.

Згідно з цим законом, в цей період забороняється створювати шум, який перевищує норму.

Агоністичні співи та биття в дзвін чути майже на весь мікрорайон, навіть в середині квартири з зачиненими вікнами. Міліція, як завжди, нічого не може зробити,

– йдеться в петиції.

На сайті електронних петицій до влади Івано-Франківська заява вже зібрала 15 підписів. Цікаво, що петицію підписав один з користувачів з нікнеймом "Ісус Х.".



Хто підписав петицію про заборону священникам співати після 12 ночі / Скриншот

Коли і де не можна шуміти після 22:00

Дотримання тиші регулює Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення".

Згідно з ним, з 22:00 до 8:00 заборонено гучно співати, кричати, надмірно голосно слухати вдома чи вмикати надворі музику. Крім цього, не дозволяється робити шумні ремонтні роботи чи в будь-який інший спосіб галасувати в будинках, у дворі чи десь на вулиці, в кафе та ресторанах, в готелях чи інших громадських місцях в межах міста, де це може заважати іншим людям.

Місця, де заборонено шуміти після 22 години: