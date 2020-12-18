Похорон мера Харкова Геннадія Кернеса відбудеться 23 грудня. Його поховають на Почесній алеї кладовища №2. До цього його відспівають у Благовіщенському соборі та проведуть церемонію прощання у Театрі опери і балету.

Де прощатимуться з Геннадієм Кернесом

Як повідомив секретар харківської міськради Ігор Терехов, церемонія прощання з Геннадієм Кернесом відбудеться в Оперному театрі в Харкові. Про це він розповів під час наради, на якій обговорювали деталі організації похорону мера Харкова, повідомляє 24 канал.

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Терехов додав, що на церемонії прощання вони очікують велику кількість людей. Виданню Newsroom джерела у Харківській міськраді повідомили, що церемонія прощання, найімовірніше, триватиме до 13:00.

Як відбуватиметься прощання з Кернесом: програма

Тіло Кернеса у харківському аеропорті вранці 23 грудня помістять в катафалк, який разом з машинами супроводу і каретою швидкої допомоги попрямує в міську лікарню №17.

Далі, о 7 ранку запланована церемонія відспівування Геннадія Кернеса в Благовіщенському соборі. Вона триватиме 40 хвилин.

Потім труну доправлять в Харківський національний театр опери і балету. Заради цього будуть змінені маршрути руху громадського транспорту.

З 9:00 до 13:00 всі бажаючі зможуть попрощатися з мером, після чого відбудеться поховання.

Поховають Кернеса на Почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській.

Поминальний обід відбудеться або в готелі "Національ" або в Kharkiv Palace.

"Його поховають на Почесній алеї, там, де у нас поховано видатних харків'ян. Так ми вирішили разом із сім'єю Геннадія Адольфовича. Все буде зроблено для того, щоб провести його в останню путь гідно", – підсумував Терехов.

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