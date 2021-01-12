Стрілянина сталася близько опівдня 12 січня на вулиці Нижньомлинській. У самісенькому центрі Полтави невідомі озброєні люди вчинили розбірки з застосуванням зброї.

Внаслідок стрілянини один з учасників конфлікту отримав поранення. Про це повідомили у поліції Полтави.

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За даними інтернет-видання "Полтавщина", для затримання причетних до події людей правоохоронці перекрили виїзди з міста.

Що відомо про стрілянину в Полтаві

Повідомлення про стрілянину між озброєними чоловіками надійшло поліціянтам від перехожих, які стали свідками інциденту.

Вогнепальне поранення отримав 36-річний місцевий мешканець. Його госпіталізували медики швидкої.

Наразі на місці події працюють слідчі, які з'ясовують всі обставини стрілянини.

Кваліфікувати інцидент правоохоронці обіцяють згодом. Наразі всі сили поліцейських направлені на затримання учасників стрілянини.

Місто посилено патрулюють, а всі наряди поліції отримали орієнтування.