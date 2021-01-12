У центрі Полтави сталася перестрілка, є поранені: усі виїзди з міста перекрили
Стрілянина сталася близько опівдня 12 січня на вулиці Нижньомлинській. У самісенькому центрі Полтави невідомі озброєні люди вчинили розбірки з застосуванням зброї.
Внаслідок стрілянини один з учасників конфлікту отримав поранення. Про це повідомили у поліції Полтави.
Дивіться також У Харкові патрульній розбив службове авто та зніс стовп: фото
За даними інтернет-видання "Полтавщина", для затримання причетних до події людей правоохоронці перекрили виїзди з міста.
Що відомо про стрілянину в Полтаві
- Повідомлення про стрілянину між озброєними чоловіками надійшло поліціянтам від перехожих, які стали свідками інциденту.
- Вогнепальне поранення отримав 36-річний місцевий мешканець. Його госпіталізували медики швидкої.
- Наразі на місці події працюють слідчі, які з'ясовують всі обставини стрілянини.
Кваліфікувати інцидент правоохоронці обіцяють згодом. Наразі всі сили поліцейських направлені на затримання учасників стрілянини.
Місто посилено патрулюють, а всі наряди поліції отримали орієнтування.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter