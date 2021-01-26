У центрі Одеси чоловік на величезній швидкості вщент розніс легковик і загинув: фото

Жахлива смертельна аварія сталася зранку 26 січня в Одесі на вулиці Богдана Хмельницького. Молодий чоловік не впорався з керуванням та влетів у дерево.
Джерело: пресслужба ДСНС Одеси
Внаслідок аварії чоловік загинув на місці події. Його понівечене тіло затисло у тому, що залишилося від автівки.
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Коли рятувальники вирізали тіло загиблого з машини, медики остаточно констатували смерть чоловіка.
За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Від машини нічого не залишилося / Фото пресслужби ДСНС Одеси