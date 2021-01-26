У центрі Одеси чоловік на величезній швидкості вщент розніс легковик і загинув: фото

Жахлива смертельна аварія сталася зранку 26 січня в Одесі на вулиці Богдана Хмельницького. Молодий чоловік не впорався з керуванням та влетів у дерево.

Джерело: пресслужба ДСНС Одеси

Внаслідок аварії чоловік загинув на місці події. Його понівечене тіло затисло у тому, що залишилося від автівки.

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Причину аварії з'ясовуватимуть поліціянти.

Машина перетворилася у брухт

Автопригода сталася близько 5:20 ранку 26 січня 2021 року.

За попередніми даними, водій легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння та їхав на дуже високій швидкості.

Через що саме водій не впорався з керуванням, невідомо. У результаті втрати ним контролю над машиною, автівку занесло у дерево.

Хоча удар прийшовся у праву сторону, водія затисло пасажирською стійкою – настільки потужним було зіткнення.

Коли рятувальники вирізали тіло загиблого з машини, медики остаточно констатували смерть чоловіка.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.



Від машини нічого не залишилося / Фото пресслужби ДСНС Одеси