У центрі Одеси чоловік на величезній швидкості вщент розніс легковик та загинув: фото
Жахлива смертельна аварія сталася зранку в Одесі на вулиці Богдана Хмельницького. Молодий чоловік не впорався з керуванням та влетів у дерево.
Джерело: пресслужба ДСНС Одеси
Внаслідок аварії чоловік загинув на місці події. Його понівечене тіло затисло у тому, що залишилося від автівки.
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Причину аварії з'ясовуватимуть поліціянти.
Машина перетворилася у брухт
- Автопригода сталася близько 5:20 ранку.
- За попередніми даними водій легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння та їхав на дуже високій швидкості.
- Через що саме водій не впорався з керуванням, невідомо. У результаті втрати ним контролю над машиною, легковика занесло у дерево.
- Хоча удар прийшовся у праву сторону, водія затисло пасажирською стійкою – настільки потужним було зіткнення.
Коли рятувальники вирізали тіло загиблого з машини, медики остаточно констатували смерть чоловіка.
За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Від машини нічого не залишилося / Фото пресслужби ДСНС Одеси
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