Пострілом у голову: у центрі Миколаєва в орендованій квартирі вбили жінку

Поліцейські намагаються з'ясувати всі обставини смерті 37-річної мешканки Миколаєва, яку знайшли мертвою в квартирі, яку вона орендувала. Сталося це 14 березня.

Про інцидент поліцейським розповіла власниця квартири. Вона викликала правоохоронців та повідомила, що не може додзвонитися до потерпілої, а з сусідньої квартири бачать непритомну жінку, яка лежить на підлозі.

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На місце події одразу ж виїхали медики швидкої та слідчі.

Що відомо про вбивство жінки у Миколаєві



Поліцейські намагаються знайти вбивць жінки / Фото поліції Миколаївської області

Коли правоохоронці та медики потрапили всередину приміщення, вони знайшли тіло вбитої із вогнепальним пораненням голови.

Лікарям залишалося лише констатувати загибель потерпілої.

Ніяких ознак самогубства експерти на місці інциденту не знайшли. Тож, за фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Наразі поліцейські намагаються з'ясувати причетних до злочину осіб та затримати їх.

Якщо правоохоронці знайдуть вбивць, їм загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.



Особи причетних до вбивства жінки ще не встановили / Фото поліції Миколаївської області