Досить серйозна аварія сталася ввечері 28 грудня на перехресті вулиць Яворницького та Половицької у центрі Дніпра. Через те, що водії легкової Mazda та позашляховика Toyota не поділили дорогу, рух було ускладнено впродовж кількох годин.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, але фінансові наслідки ДТП все ж чималі. Від удару Toyota у дверцята магазину "АВК", повідомляє "Інформатор".

Дивіться також На Львівщині Ford влетів у вантажівку: автівку розтрощило вщент, а водій загинув – фото

Цілком ймовірно, що за кермом позашляховика перебував не зовсім простий чоловік. Оскільки одразу після аварії з Land Cruiser зникли номерні знаки.



Toyota без номерів / Фото "Інформатора" Toyota без номерів / Фото "Інформатора"

Постраждала кондитерська

Інформації щодо ймовірного сп'яніння одного з водіїв-учасників ДТП немає. Хто з них порушив правила дорожнього руху при проїзді перехрестя, також невідомо. Це з'ясують поліцейські.

Втім, водій Mazda рухався дорогою по вулиці Половицькій, яка відмічена другорядною. Власник Toyota при цьому перебував на головній та мав перевагу в русі.

Від удару обидві автівки отримали чималі ушкодження. Також доведеться витрачати гроші й на ремонт входу до кондитерської, куди ледь не заїхав керманич Land Cruiser.

Дивіться відео з місця зіткнення Mazda та Toyota у центрі Дніпра: