Шкварчання агентів Кремля: Центр протидії корупції відповів на звинувачення Дубінського
Центр протидії корупції відповів на звинувачення нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського у санкціях США. Антикорупціонери подякували депутату за "піар".
Реакція Центру протидії корупції
У ЦПК вважають, що "звук шкварчання визнаних агентів Кремля та прислужників олігархів – це свідчення хорошої роботи". Про це вони написали на своїй сторінці у фейсбуці.
До теми Чому США наклали санкції на Дубінського: основні підстави
"Хочемо нагадати Дубінському та всім іншим подібним політикам: сила, яка вам протидіє, справді є. І це українці, яких ви дістали", – мовиться у повідомлені.
Водночас виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк зазначила, що санкції щодо Олександра Дубінського – це рішення уряду США і воно обґрунтовується їхніми внутрішніми процедурами.
Він (Дубінський – 24 канал) пропонує версію, що ЦПК увів в оману Центральне розвідувальне управління, Федеральне бюро розслідувань та Державний департамент. Я, звичайно, вдячна за такий комплімент, але, на жаль, у нас ще немає аж таких спроможностей,
– сказала Каленюк.
За її словами, причетність Дубінського до спроб втрутитися у вибори президента США підтверджують конкретні факти.
Чому США наклали санкції на Дубінського
11 січня Мінфін США наклав санкції на осіб і компанії, яких звинувачують у втручанні в американські вибори. Серед них є й Олександр Дубінський.
Депутат від "Слуги народу" називає це провокаціями і вимагав через це зібрати позачергове засідання фракції. Однак голова партії Давид Арахамія відмовив йому у цьому.
Врешті Дубінський вирішив, що винний у цьому Центр протидії корупції та додав до цього держзраду.
США запровадили санкції проти кількох українських громадян / Інфографіка 24 каналу
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