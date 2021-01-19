Центр протидії корупції відповів на звинувачення нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського у санкціях США. Антикорупціонери подякували депутату за "піар".

Реакція Центру протидії корупції

У ЦПК вважають, що "звук шкварчання визнаних агентів Кремля та прислужників олігархів – це свідчення хорошої роботи". Про це вони написали на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Хочемо нагадати Дубінському та всім іншим подібним політикам: сила, яка вам протидіє, справді є. І це українці, яких ви дістали", – мовиться у повідомлені.

Водночас виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк зазначила, що санкції щодо Олександра Дубінського – це рішення уряду США і воно обґрунтовується їхніми внутрішніми процедурами.

Він (Дубінський – 24 канал) пропонує версію, що ЦПК увів в оману Центральне розвідувальне управління, Федеральне бюро розслідувань та Державний департамент. Я, звичайно, вдячна за такий комплімент, але, на жаль, у нас ще немає аж таких спроможностей,

– сказала Каленюк.

За її словами, причетність Дубінського до спроб втрутитися у вибори президента США підтверджують конкретні факти.

Чому США наклали санкції на Дубінського

11 січня Мінфін США наклав санкції на осіб і компанії, яких звинувачують у втручанні в американські вибори. Серед них є й Олександр Дубінський.

Депутат від "Слуги народу" називає це провокаціями і вимагав через це зібрати позачергове засідання фракції. Однак голова партії Давид Арахамія відмовив йому у цьому.

Врешті Дубінський вирішив, що винний у цьому Центр протидії корупції та додав до цього держзраду.



США запровадили санкції проти кількох українських громадян / Інфографіка 24 каналу