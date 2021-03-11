Президент Володимир Зеленський анонсував запуск Центру протидії дезінформації, який боротиметься з фейками та пропагандою. Завдання глави держави реалізували досить швидко. За словами Андрія Єрмака, Центр запрацює вже наступного тижня.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак під час форуму "Україна 30". Діятиме новостворений орган на базі РНБО.

До теми Без "распятого мальчика": Зеленський анонсував запуск Центру протидії дезінформації

Центр буде міжнародним

Цей орган не буде політичним, президент буде здійснювати контроль і стежити за його діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр почне роботу,

– зазначив Єрмак.

Керівник ОПУ зауважив, що Центр буде міжнародним, про своє бажання співпрацювати уже заявили партнери з-за кордону.

Створення Центру анонсував президент Зеленський

Зазначимо, що першим про створення Центру протидії дезінформації повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30". З такою ініціативою глава держави звернувся в ООН. Зеленський висловив сподівання, що Центр стане міжнародним хабом у протидії дезінформації у світі.

Важливо! Серед прикладів російської пропаганди президент Зеленський назвав найвідоміші фейки: про "распятого мальчика", "поезда фашистов-карателей" та "их там нет".