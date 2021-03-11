Бій фейкам та пропаганді: Центр протидії дезінформації готові запустити на базі РНБО
Президент Володимир Зеленський анонсував запуск Центру протидії дезінформації, який боротиметься з фейками та пропагандою. Завдання глави держави реалізували досить швидко. За словами Андрія Єрмака, Центр запрацює вже наступного тижня.
Джерело:24 канал
Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак під час форуму "Україна 30". Діятиме новостворений орган на базі РНБО.
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Центр буде міжнародним
Цей орган не буде політичним, президент буде здійснювати контроль і стежити за його діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр почне роботу,
– зазначив Єрмак.
Керівник ОПУ зауважив, що Центр буде міжнародним, про своє бажання співпрацювати уже заявили партнери з-за кордону.
Створення Центру анонсував президент Зеленський
Зазначимо, що першим про створення Центру протидії дезінформації повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30". З такою ініціативою глава держави звернувся в ООН. Зеленський висловив сподівання, що Центр стане міжнародним хабом у протидії дезінформації у світі.
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