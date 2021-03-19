Бій – фейкам: Центр інформаційної безпеки очолила Любов Цибульська

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки очолила Любов Цибульська. Орган функціонуватиме при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Цибульська наголосила, що досвід України у виявленні та протидії дезінформації є унікальним. Переважно – це ініціатива громадського сектора.

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Цибульська хоче інформувати міжнародну спільноту про агресію Росії

Я прагну посилювати голос громадянського суспільства і допомогти державі зі стратегічними комунікаціями – чіткими, зрозумілими та скоординованими. Окремим своїм завданням бачу постійне інформування не лише української, а й міжнародної спільноти про агресію Росії та роботу над посиленням санкцій проти агресора,

– зазначила Цибульська.

Про те, як саме і за якими напрямками та програмами діятиме Центр, обіцяють розказати на презентації вкінці березня.

Що відомо про Любов Цибульську