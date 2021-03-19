Бій – фейкам: Центр інформаційної безпеки очолила Любов Цибульська
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки очолила Любов Цибульська. Орган функціонуватиме при Міністерстві культури та інформаційної політики.
Цибульська наголосила, що досвід України у виявленні та протидії дезінформації є унікальним. Переважно – це ініціатива громадського сектора.
Актуально РНБО створила в Україні Центр протидії дезінформації, – Данілов
Цибульська хоче інформувати міжнародну спільноту про агресію Росії
Я прагну посилювати голос громадянського суспільства і допомогти державі зі стратегічними комунікаціями – чіткими, зрозумілими та скоординованими. Окремим своїм завданням бачу постійне інформування не лише української, а й міжнародної спільноти про агресію Росії та роботу над посиленням санкцій проти агресора,
– зазначила Цибульська.
Про те, як саме і за якими напрямками та програмами діятиме Центр, обіцяють розказати на презентації вкінці березня.
Що відомо про Любов Цибульську
- Журналістка, редакторка, сценаристка. Працювала на низці телеканалів.
- Була радницею зі стратегічних комунікацій Начальника Генерального Штабу ЗСУ.
- Обіймала посаду керівниці пресслужби віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.
- Наразі обіймає посаду керівниці Групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру.
- Досліджує російську дезінформацію, вивчає основні наративи російської пропаганди та механізми їхнього впливу на аудиторії.
- Радниця з протидії інформаційним загрозам глави МЗС Дмитра Кулеби.
Поділитися новиною