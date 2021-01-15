"Бабин Яр" оприлюднив 300 тисяч важливих документів ХХ століття
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" оприлюднив нові документи ХХ сторіччя. Зокрема, записи РАЦС за 1927 – 1933 роки та Трудову картотеку мешканців Києва й області періоду нацистської окупації.
"Бабин Яр" оприлюднив 300 тисяч нових архівних документів
300 000 сканкопій документів вперше опублікували на платформі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Про це розповіли у пресслужбі організації 14 січня.
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Дослідники продовжують масштабну роботу, аби визначити, яким було населення Києва до Другої світової війни, під час неї та у післявоєнний період.
- Для цього передусім опрацьовують матеріали з РАЦС (відділи реєстрації актів цивільного стану) – свідоцтва про народження, шлюб, смерть та інші.
Завдяки цим документам люди можуть дізнатися про своє коріння, підтвердити національність, намалювати генеалогічне дерево. Актові книги реставрують, та невдовзі оцифрують і оприлюднять.
Трудова картотека мешканців Києва та області періоду окупації теж важлива для вивчення: завдяки інформації з неї можна відновити склад населення регіону у період 1941 – 1943 років. А разом із тим – знайти інформацію про родичів.
Що таке Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр"?Це неурядовий благодійний фонд, який займається вшануванням пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. А також сприяє гуманізації людства шляхом збереження і вивчення історії Голокосту.
Фонд уклав партнерську угоду з Державною архівною службою, та спільно з нею створює цифровий архів документів. Обмін архівною інформацією також "Бабин Яр" здійснює з Ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем.
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