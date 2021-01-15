Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" оприлюднив нові документи ХХ сторіччя. Зокрема, записи РАЦС за 1927 – 1933 роки та Трудову картотеку мешканців Києва й області періоду нацистської окупації.

"Бабин Яр" оприлюднив 300 тисяч нових архівних документів

300 000 сканкопій документів вперше опублікували на платформі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Про це розповіли у пресслужбі організації 14 січня.

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Дослідники продовжують масштабну роботу, аби визначити, яким було населення Києва до Другої світової війни, під час неї та у післявоєнний період.

Для цього передусім опрацьовують матеріали з РАЦС (відділи реєстрації актів цивільного стану) – свідоцтва про народження, шлюб, смерть та інші.

Завдяки цим документам люди можуть дізнатися про своє коріння, підтвердити національність, намалювати генеалогічне дерево. Актові книги реставрують, та невдовзі оцифрують і оприлюднять.

Трудова картотека мешканців Києва та області періоду окупації теж важлива для вивчення: завдяки інформації з неї можна відновити склад населення регіону у період 1941 – 1943 років. А разом із тим – знайти інформацію про родичів.

Загалом на онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" станом на початок 2021 року вже розмістили близько 500 000 сканів документів, на які роками чекали тисячі людей.



А до кінця року таких документів буде ще на мільйон більше.