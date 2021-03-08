Цеголко займається брудними справами і не є прикладом для мене, – Мендель

Джерело:БАЦМАН
Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що її попередник Святослав Цеголко не передавав їй жодні справи. Коли вона прийшла на посаду – в кабінеті не було документів.
Мендель зазначила, що експрессекретар підійшов до неї через пів року у Верховній Раді. Тоді він сказав, що готовий поділитися з нею своїм досвідом.
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За словами прессекретарки, Цеголко займається тим, що не повинен робити найгірший комунікатор. Він нібито грав в політичні ігри і створював deepfake (тобто "глибинні фейки") на міжнародних партнерів.
Я не вважаю Цеголка прикладом для себе. Він займається брудними справами в інформаційному просторі,
– зазначила Мендель.
Імідж Петра Порошенка, як вона зауважила, не був заслугою Цеголка. Наративи та відповідну візію "Армія, мова, віра" п'ятому президенту України створювали інші люди.Зауважимо! Святослав Цеголко з 10 червня 2014 року по 17 травня 2019 рік був прессекретарем п'ятого президента Петра Порошенка.
"Я не бачила в Цеголка взагалі жодної відкритості. Я з ним перетиналася в Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де ми працювали, я їздила як журналіст з ним різними каналами", – додала Мендель.