Цеголко займається брудними справами і не є прикладом для мене, – Мендель
Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що її попередник Святослав Цеголко не передавав їй жодні справи. Коли вона прийшла на посаду – в кабінеті не було документів.
Джерело:БАЦМАН
Мендель зазначила, що експрессекретар підійшов до неї через пів року у Верховній Раді. Тоді він сказав, що готовий поділитися з нею своїм досвідом.
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Мендель: Цеголко займається брудними речами
За словами прессекретарки, Цеголко займається тим, що не повинен робити найгірший комунікатор. Він нібито грав в політичні ігри і створював deepfake (тобто "глибинні фейки") на міжнародних партнерів.
Я не вважаю Цеголка прикладом для себе. Він займається брудними справами в інформаційному просторі,
– зазначила Мендель.
Імідж Порошенка створив не прессекретар
Імідж Петра Порошенка, як вона зауважила, не був заслугою Цеголка. Наративи та відповідну візію "Армія, мова, віра" п'ятому президенту України створювали інші люди.
"Я не бачила в Цеголка взагалі жодної відкритості. Я з ним перетиналася в Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де ми працювали, я їздила як журналіст з ним різними каналами", – додала Мендель.
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