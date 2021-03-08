Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що її попередник Святослав Цеголко не передавав їй жодні справи. Коли вона прийшла на посаду – в кабінеті не було документів.

Мендель зазначила, що експрессекретар підійшов до неї через пів року у Верховній Раді. Тоді він сказав, що готовий поділитися з нею своїм досвідом.

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Мендель: Цеголко займається брудними речами

За словами прессекретарки, Цеголко займається тим, що не повинен робити найгірший комунікатор. Він нібито грав в політичні ігри і створював deepfake (тобто "глибинні фейки") на міжнародних партнерів.

Я не вважаю Цеголка прикладом для себе. Він займається брудними справами в інформаційному просторі,

– зазначила Мендель.

Імідж Порошенка створив не прессекретар

Імідж Петра Порошенка, як вона зауважила, не був заслугою Цеголка. Наративи та відповідну візію "Армія, мова, віра" п'ятому президенту України створювали інші люди.

Зауважимо! Святослав Цеголко з 10 червня 2014 року по 17 травня 2019 рік був прессекретарем п'ятого президента Петра Порошенка.

"Я не бачила в Цеголка взагалі жодної відкритості. Я з ним перетиналася в Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де ми працювали, я їздила як журналіст з ним різними каналами", – додала Мендель.