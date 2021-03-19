Це вже не холодна війна, а крижана, – Арестович про відносини Байдена та Путіна

Джерело:24 канал
Наразі ситуація з російсько-американськими відносинами – нестабільна. Водночас це є одним із факторів впливу на ситуацію щодо перемовин на Донбасі.
Кремль поки що не має наміру виходити з переговорів щодо окупованих територій. Про це в інтера'ю програмі "Перехресний допит" розповів речник української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
До теми Росія не знає, що протиставити принциповій позиції, – Арестович про засідання ТКГ
Він сказав, що Росія не виходить з перемовного процесу, бо їм потрібно це. За словами Олексія Арестовича, Кремль взагалі лякає відповідна перспектива.
Речник української сторони в ТКГ пояснив, що вихід Росії з перемовин – це однозначно найгірший для них варіант, адже мовитиметься вже не про збереження санкцій, а про посилення.
Зважаючи на останні тенденції російсько-американських відносин, то це (вихід з перемовин – 24 канал) – взагалі загроза номер один. Байден назвав вбивцею Путіна, це вже не холодна війна, а крижана,
– заявив Арестович.
Зокрема, Кремль веде відповідні перемовини через те, щоб зняти санкції, але поки що їм не вдається не наражатися на нову новий санкційний тиск, зазначив речник української сторони в ТКГ.
Він додав, що Росія також не дуже зацікавлена у подальшій ескалації. На його думку, агресор лише хоче "подражнити" Україну і створити відповідний емоційний фон.Зверніть увагу! З початку 2021 року на Донбасі зафіксували загострення військового конфлікту. Щодня бойовики відкривають вогонь по українських позиціях.