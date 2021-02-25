Це воєнний злочин, – Резніков про вакцинацію "Супутником V" у Криму та на Донбасі

Олексій Резніков назвав вакцинацію російським "Супутником V" на окупованих територіях України – воєнним злочином. Окупанти створили медичний геноцид.

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков зауважив: на тимчасово окупованих територіях Росія використовує вакцину, яку Україна не сертифікувала.

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Я переконаний, що використання несертифікованої вакцини на території України без дозволу українського уряду, без сертифікації, будь-які випробування на людях якоїсь там вакцини – це воєнний злочин,

– наголосив Резніков.

Резніков також заявив, що Україна відкрила всі КПВВ, щоб люди могли отримати якісну медичну допомогу на території України. Однак окупанти блокують пости, створюючи "медичний геноцид".

"Супутник V" і Україна: що відомо

8 лютого Кабінет Міністрів України офіційно заборонив використовувати на території країни сумнівну російську вакцину "Супутник V".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі немає жодного підтвердження безпечності та ефективності російського препарату.

На початку лютого окупанти розпочали вакцинацію "Супутником V" на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Лише у Донецьку відкрили 17 пунктів вакцинації.

Фактично жителі Донбасу стали піддослідними.