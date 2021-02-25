Це воєнний злочин, – Резніков про вакцинацію "Супутником V" у Криму та на Донбасі
Олексій Резніков назвав вакцинацію російським "Супутником V" на окупованих територіях України – воєнним злочином. Окупанти створили медичний геноцид.
Джерело:"РБК-Україна"
Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков зауважив: на тимчасово окупованих територіях Росія використовує вакцину, яку Україна не сертифікувала.
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Я переконаний, що використання несертифікованої вакцини на території України без дозволу українського уряду, без сертифікації, будь-які випробування на людях якоїсь там вакцини – це воєнний злочин,
– наголосив Резніков.
Резніков також заявив, що Україна відкрила всі КПВВ, щоб люди могли отримати якісну медичну допомогу на території України. Однак окупанти блокують пости, створюючи "медичний геноцид".
"Супутник V" і Україна: що відомо
- 8 лютого Кабінет Міністрів України офіційно заборонив використовувати на території країни сумнівну російську вакцину "Супутник V".
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі немає жодного підтвердження безпечності та ефективності російського препарату.
- На початку лютого окупанти розпочали вакцинацію "Супутником V" на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Лише у Донецьку відкрили 17 пунктів вакцинації.
- Фактично жителі Донбасу стали піддослідними.
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