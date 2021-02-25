Олексій Резніков назвав вакцинацію російським "Супутником V" на окупованих територіях України – воєнним злочином. Окупанти створили медичний геноцид.

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков зауважив: на тимчасово окупованих територіях Росія використовує вакцину, яку Україна не сертифікувала.

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Я переконаний, що використання несертифікованої вакцини на території України без дозволу українського уряду, без сертифікації, будь-які випробування на людях якоїсь там вакцини – це воєнний злочин,

– наголосив Резніков.

Резніков також заявив, що Україна відкрила всі КПВВ, щоб люди могли отримати якісну медичну допомогу на території України. Однак окупанти блокують пости, створюючи "медичний геноцид".

Зауважте! Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що вакцинація на окупованих територіях розпочнеться на 3 етапі. Людей щеплюватимуть у спеціальних пунктах на підконтрольній Україні території.

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