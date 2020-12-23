Якби вибори президента відбулися найближчим часом, українці проголосували б за чинного президента. Втім раніше показники були значно вищими. Такі дані опитувань задаватимуть певний тренд на наступний рік.

Зеленський стрімко втрачає рейтинги

Очевидно, що рейтинг "Слуг народу" та Зеленського значно впав, але залишився його "зацементований" електорат. Про це сказав політолог Тарас Семенюк в ефірі 24 каналу. Він розповів також і про причини таких результатів опитувань.

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Як наголосив експерт, таке падіння рейтингів "задаватиме певний тренд на 2021 рік". Це означає, що воно триватиме.

За його словами, основна боротьба відбувається за 2 – 3 місце – між проросійською ОПЗЖ та "Європейською солідарністю", яка має проєвропейський вектор. Втім, поки немає обвалу рейтингу "Слуг народу", яке б свідчило про те, що інші партії їх наздоганяють. Але все ж, розрив невеликий.

Це має насторожувати як самого президента, так і партію. Це свідчить про те, що рівень довіри знизився. Якщо тобі не довіряють, то жодні правильні рішення не матимуть легітимності та підтримки народу. Рейтинг і далі падатиме,

– пояснив Семенюк.

Причини

Поки помітно, що Зеленському не вдається втримувати моноліт своєї партії. Також на це впливає і коронакриза та нечіткий план виходу із пандемії.

"Трендом наступного року буде також і зміна прем'єр-міністра на більш системного, міністра з досвідом, який зможе сформувати команду з професіоналів", – сказав політолог.

Проблемою є і те, що "Слуги народу" не можуть запропонувати кадрів. У цьому випадку їх доводиться "позичати". Це теж впливає на репутацію.

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