Конституційний Суд спробував зруйнувати антикорупційну структуру, вони фактично анулювали окремі функції. Наразі законопроєкт про відновлення повноважень НАЗК – це точно не поразка.

Однак лише процесі буде відомо, як запрацюють функції, які повернули НАЗК. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт ГО State Watch Олександр Лємєнов.

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Водночас він зазначив, що незрозуміло, чи відповідні зміни до законодавства зможуть значно вплинути на те, як будуть перевіряти декларації суддів. Лємєнов зауважив, що питання щодо недоопрацювання закону не було, проте він зазначив, що ризики все одно є.

Функції вирішили повернути у трошки інший спосіб. Але КСУ, зважаючи на його склад, вплив олігархів та проросійських сил, може ліквідувати будь-яку норму,

– сказав експерт.

За його словами, склад Конституційного Суду України потрібно змінити. Допоки не буде зміни відповідного органу – існуватимуть ризики, що вони знову почнуть керуватись абсолютно неправовими аргументами, вважає Олександр Лємєнов.

Зверніть увагу! Верховна Рада 15 грудня схвалила законопроєкт про відновлення повноважень НАЗК. За законопроєкт про внесення змін до антикорупційного законодавства проголосували 300 нардепів.

Що цьому передувало

27 жовтня Конституційний Суд скасував антикорупційну реформу в Україні. Рішення суду дозволило посадовцям вносити неправдиві дані в декларації.

У результаті відповідного скандального рішення КСУ було обмежено роботу НАЗК. Зрештою в Україні почалась конституційна криза. Більше новин про роботу НАЗК – читайте тут



Скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу