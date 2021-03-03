Легалізація канабісу в Україні спричинить погіршення ситуації з наркотиками загалом, та посилить у залежних потяг до важких препаратів. Таку позицію висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

В інтерв'ю Дмитру Гордону, опублікованому 2 березня, Арсен Аваков серед іншого заявив і про те, що проти легалізації марихуани. Хіба коли мовиться про пацієнтів лікарень, які критично потребують пом'якшення болю.

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Дозволити вирощувати марихуану в горщику – погана ідея

Аваков наголосив, що видавати препарати з каннабіноїдами за рецептом – це нормально. Якщо мовиться про важких пацієнтів, які критично потребують бодай пом'якшення болю. Але щоб всі могли вирощувати й курити марихуану – такого не треба.

Я категорично проти, щоб дозволити вирощувати марихуану десь на підвіконні, та за необхідності покурювати. Тому що марихуана – це відкрита дорога до важких наркотиків,

– заявив міністр внутрішніх справ.

За його словами, з марихуаною "не треба поспішати", а деякі країни, які легалізували канабіс раніше – "вже шкодують".

"Мені говорять: "Знаєш, ти не розумієш – ми зараз всю Україну засіємо марихуаною, і це такі гроші, і це врятує нашу економіку". Це брехня. Це не врятує нашу економіку, це просто створить в нашому і без цього непростому житті дестабілізацію і потяг до важких наркотиків. Я проти", – підсумував Арсен Аваков.

Легалізація медичної марихуани – це геть інше, ніж просто легалізація марихуани

У багатьох країнах світу канабіс використовують як знеболюючий засіб для важкохворих, а от в Україні для цього застосовують куди важчі та шкідливіші препарати. Легалізація канабісу для медичних цілей змінила б ситуацію на краще.

Натомість за виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання марихуани карають в Україні законом. Якщо це робили без мети збуту і в невеликих розмірах – то штрафом від 425 до 500 гривень. Якщо ж з метою збуту – то вже позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.