Казочки Єрмака є репутаційним самогубством, – Шабунін про співпрацю України з G20
З представниками G20 зустрівся Андрій Єрмак. Очільник Офісу Президента переконував партнерів, що в установі активно працюють над топовими питаннями, зокрема боротьбою з корупцією. Однак, це не так.
Джерело:24 канал
За словами очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, Офіс Президента анонсував світовий тур для залучення інвестицій. Після цього у світовій спільноті виникнуть певні запитання.
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Зеленського запитають про суди і корупцію
На думку Шабуніна, посольства спробують звірити інформацію Єрмака з реальністю. Однак питання вони задаватимуть спочатку до організацій, яким довіряють, зокрема, Центру протидії корупції, а згодом і у самому Офісі Президента.
Перше питання до Володимира Зеленського від інвесторів буде про суди і корупцію в Україні. Розказувати їм "казочки Єрмака" – репутаційне самогубство,
– пояснив Шабунін.
За його словами, все, що насправді відбувається в Україні, західні союзники "добре бачать", тому спроби Єрмака обманути їх виглядають жалюгідно. Журналіст заявив, що не зрозуміє, як Зеленський цього не помічає або, що ще гірше, дозволяє.
Він наголосив, що партнери з "Великої двадцятки" отримають чергове підтвердження, що Єрмак намагається їх обманути. Шабунін підкреслив, що це не допомагає Україні з міжнародною підтримкою, яка нам необхідна.
Зустріч з послами: головне
- Зустріч відбулась 10 березня 2021 року.
- Єрмак запропонував розглянути можливості України для більшої інтеграції із європейськими державами.
- Він подякував партнерам нормандського формату за попередню співпрацю.
- На зустрічі послів запросили до участі в саміті "Кримської платформи".
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