З представниками G20 зустрівся Андрій Єрмак. Очільник Офісу Президента переконував партнерів, що в установі активно працюють над топовими питаннями, зокрема боротьбою з корупцією. Однак, це не так.

За словами очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, Офіс Президента анонсував світовий тур для залучення інвестицій. Після цього у світовій спільноті виникнуть певні запитання.

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Зеленського запитають про суди і корупцію

На думку Шабуніна, посольства спробують звірити інформацію Єрмака з реальністю. Однак питання вони задаватимуть спочатку до організацій, яким довіряють, зокрема, Центру протидії корупції, а згодом і у самому Офісі Президента.

Перше питання до Володимира Зеленського від інвесторів буде про суди і корупцію в Україні. Розказувати їм "казочки Єрмака" – репутаційне самогубство,

– пояснив Шабунін.

За його словами, все, що насправді відбувається в Україні, західні союзники "добре бачать", тому спроби Єрмака обманути їх виглядають жалюгідно. Журналіст заявив, що не зрозуміє, як Зеленський цього не помічає або, що ще гірше, дозволяє.

Він наголосив, що партнери з "Великої двадцятки" отримають чергове підтвердження, що Єрмак намагається їх обманути. Шабунін підкреслив, що це не допомагає Україні з міжнародною підтримкою, яка нам необхідна.

Зустріч з послами: головне

Зустріч відбулась 10 березня 2021 року.

Єрмак запропонував розглянути можливості України для більшої інтеграції із європейськими державами.

Він подякував партнерам нормандського формату за попередню співпрацю.

На зустрічі послів запросили до участі в саміті "Кримської платформи".

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