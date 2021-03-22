Під час протесту на підтримку Сергія Стерненка, який відбувся 20 березня, активісти розмалювали будівлю Офісу Президента. Зокрема, на стінах зображена свастика. Насправді ж її намалювали не учасники протесту, це просто провокація, щоб дискредитувати протест.

Таку думку висловив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. Також в ефірі програми "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським спілкувались інвестиційний банкір Сергій Фурса, депутат від фракції "Слуга народу" Василь Мокан та перший заступник міського голови Коломиї Олег Токарчук.

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Свастика на будівлі Офісу Президента

Михайло Жернаков: Це була не насильницька акція, а мирна. Жодна жива істота не постраждала. Свастика, згідно з офіційною інформацією мережі спостереження "ОЗОН", була нанесена після того, як акція офіційно завершилась. Це було здійснено особами, які офіційно в акції не брали участь.

Я абсолютно погоджуюсь з тим, що цих осіб потрібно знайти та притягнути їх до відповідальності.

Однак акція завершилася в 20:49. Вже в 21:00 спостерігачі зробили фото – на них не було свастики. Тобто, вона була нанесена після цього, це варто розуміти. Більшість розцінює це як провокацію, щоб дискредитувати акцію повністю.

Як наругу над державними символами кваліфікують те, що палили чи прикладали вогонь до таблички, на якій було написано "Президент України", а зверху був герб. Так от, якщо придивитись до фотографій, яких є безліч, то ні в процесі, ні пізніше ніхто не палив герб.

Видно, що на табличці відтертий герб від сажі, вогонь торкався іншої частини. Я не бачу жодної наруги.

Дивіться випуск програми "Між іншим" за 22 березня 2021: відео

Василь Мокан: Думаю, що багато учасників суботніх подій біля Офісу Президента були абсолютно мирно налаштованими громадянами. Також були провокатори, які дискредитували саму цю форму протесту й залишили на стінах непотрібні й заборонені законодавством написи та символи і відповідно за це має бути відповідальність.

На тих фотографіях, які я бачив, було зображення свастики, яке нанесли балончиком на будівлю. Це суперечить законодавству про декомунізацію та засудження тоталітарних режимів.

Ми не знаємо, хто наносив ці символи, заборонені законодавством. Саме правоохоронці мають з'ясувати, коли це сталося, за яких обставин і хто має за це відповідати.

Гроші з надр для українських дітей

Сергій Фурса: Немає грошей додаткових, щоб створювати якісь суперфонди. Це просто неможливо. Цей механізм можна втілити, коли "маленька держава сидить на великій дірці, де дуже багато газу". Тоді є надлишок ресурсів, які можна розподіляти, а потім давати частину з них населенню.

Довідка. Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче ввести механізм, згідно з яким українські діти отримуватимуть гроші від користування та видобутку надр до свого 18-ліття.

Коли правильно розбудовуються всі ці родовища, все "капає" в бюджет, а звідти – на витрати: пенсії, дороги і так далі

Ситуація з COVID-19 у Коломиї

Олег Токарчук: Ситуація була вкрай критичною. Пацієнтів була надзвичайно багато, більшість з них були у критичному стані. Багато хворих були на амбулаторному лікуванні, однак все одно були переповнені медичні заклади нашої громади.

Про що мовиться. Напередодні повідомляли про складну ситуацію в районній лікарні Коломиї, що на Івано-Франківщині. Там пацієнтів та мертвих часом відділяла лише фіранка. Детальніше – дивіться у відео.

На сьогодні ситуація простіша у кілька разів зменшилась кількість хворих. В лікарняних закладах стало більше вільних ліжок. Зараз зайнято 190 стаціонарних ліжок з 230. Є можливість адекватно надавати допомогу тим, хто цього потребує.