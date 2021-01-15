Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко переконує, що заборона на продаж шкарпеток під час локдауну – це ініціатива бізнесу.

Докладніше про заяву Ляшка

Як зауважив головний санлікар, щодо цього питання було проведено безліч зустрічей, зокрема онлайн, із представниками бізнесу. Про це він розповів у коментарі виданню LB.ua.

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Я зараз скажу таку сокровенну річ: ці обмеження – прохання бізнесу,

– наголосив Ляшко та додав, що шкарпетки не є товаром першої необхідності.

Водночас він пояснив, що є бізнес, який продає виключно посуд, виключно одяг, виключно іграшки. І вони втрачають під час карантину, бо вони – закриті. Натомість є поряд супермаркети, які продовжують працювати та продають посуд, одяг і іграшки.

"Діти отримали гроші в подарунок від бабусь на новорічні свята та хочуть щось купити. Магазини з іграшками закриті, вони підуть у супермаркет і куплять іграшку. Якщо в супермаркеті іграшки під час карантину не продаються – дитина потім, після карантину, купить собі цей гостинець від баби, коли магазини будуть у рівних умовах", – підкреслив головний санітарний лікар.

За його словами, українська влада не запроваджувала обмеження, бо вірус шкарпетками передається. А таким чином намагається зменшити мобільність населення, бо умовна дитина не піде за іграшкою під час карантину.

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