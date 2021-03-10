Це проблеми Зеленського: хто увійшов до ВРП та що це означає

Вища рада правосуддя найімовірніше і далі продовжуватиме виконувати політичні вказівки з "високих кабінетів" і захищати інтереси суддівської корпорації.

Ставка на "сірих конячок"

Що ж, з'їзд суддів "не підвів". І попри заклики громадськості та позицію послів G7 обрав таки членів ВРП, які були заздалегідь погоджені:

1. Валерій Суховий – суддя Верховного суду;

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2. Сергій Болотін – голова Хмельницького апеляційного суду;

3. Віталій Саліхов – суддя Київського апеляційного суду.

4. Інна Плахтій – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Очевидно, ставку зробити на "сірих конячок" – біографії цих "переможців" немає великої кількості однозначних "зашкварів". І це бодай частковий результат зусиль тих, хто вимагав чесного відбору.

Ігнорувати не вийде: що має зрозуміти Зеленський

Але одне те, що вчергове з'їзд суддів обирає наперед погоджених кандидатів свідчить про три речі:

1) ВРП найімовірніше і далі продовжуватиме виконувати політичні вказівки з "високих кабінетів" і захищати інтереси суддівської корпорації;

2) систему відбору членів ВРП потрібно докорінно міняти, щоб її вибрали не суддівські мафіозі і політики, а представники громадськості і незалежні міжнародні екперти;

3) Зеленського на 100% влаштовує такий стан речей. Бо замість змінювати цю процедуру – він вносить, а його політична сила голосує за законопроєкти, які замість реформи надають корумованій і нереформованій ВРП ще більше повноважень.

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Але нічого.

Це проблема в першу чергу Зеленського. Запит на справедливість вже надто високий, щоб його було можливо ігнорувати