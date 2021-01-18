Мер Геннадій Труханов доручив інспектувати усі приватні хостели, які працюють у місті. Окрім того, пріоритетом буде перевірити договори оренди усіх хостелів і готелів, які офіційно не оформили.

Влада не може покривати "притони". Про це міський голова Одеси Труханов заявив під час засідання оперативного штабу мерії, повідомляє 24 канал.

Актуально Пожежа в готелі Одеси: кількість жертв зросла

Бо наша бездіяльність дає людям можливість, і це правильно, думати, що ми покриваємо всі ці притони,

– заявив Труханов.

Що ще сказав мер Одеси

Представники влади мають щодня писати листи до відповідних органів, щоб вони реагували на це.

Здійснювати перевірку місцевих приватних хостелів мають керівники райадміністрацій міста.

Зверніть увагу! Причиною засідання штабу мерії стала пожежа у готелі Arcadia Apartments на вулиці Посмітного, яка спалахнула увечері 17 січня.

Що відомо про пожежу в Arcadia Apartments

Жертвами пожежі стали 2 людей, ще 2 – госпіталізовані до місцевої лікарні.

За попередніми даними, причиною трагедії могли стати проблеми з електрикою.

Постояльці готелю розповіли, що напередодні у будівлі ремонтували проводку.

Окрім того, за лічені миті до пожежі люди почули характерне тріскотіння.

Деталі про пожежу в готелі Одеси: дивіться відео