Це притони: Труханов доручив перевірити усі приватні хостели в Одесі
Мер Геннадій Труханов доручив інспектувати усі приватні хостели, які працюють у місті. Окрім того, пріоритетом буде перевірити договори оренди усіх хостелів і готелів, які офіційно не оформили.
Влада не може покривати "притони". Про це міський голова Одеси Труханов заявив під час засідання оперативного штабу мерії, повідомляє 24 канал.
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Бо наша бездіяльність дає людям можливість, і це правильно, думати, що ми покриваємо всі ці притони,
– заявив Труханов.
Що ще сказав мер Одеси
- Представники влади мають щодня писати листи до відповідних органів, щоб вони реагували на це.
- Здійснювати перевірку місцевих приватних хостелів мають керівники райадміністрацій міста.
Що відомо про пожежу в Arcadia Apartments
- Жертвами пожежі стали 2 людей, ще 2 – госпіталізовані до місцевої лікарні.
- За попередніми даними, причиною трагедії могли стати проблеми з електрикою.
- Постояльці готелю розповіли, що напередодні у будівлі ремонтували проводку.
- Окрім того, за лічені миті до пожежі люди почули характерне тріскотіння.
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