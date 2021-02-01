Це порушення Конституції, – нардеп про референдум Кравчука щодо Донбасу та Криму

Питання цілісності території України не можна виносити на референдум. У іншому випадку – є складна процедура щодо змін в Конституції.

Джерело: 24 канал

Водночас народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко зазначив, що закон про референдум в Україні є недосконалим.

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"Цей референдум – це чітке порушення Конституції. Питання, які він (Леонід Кравчук – 24 канал) сказав, не мають права виносити на референдум, тому що Україна є суверенною. Питання про цілісність не можна виносити – ні в якому разі", – наголосив Костенко.

Закон про референдум

Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук висловив ідею щодо проведення референдуму з питань Криму та Донбасу.

Водночас народний депутат додав, що в законопроєкті про референдум в Україні прописано те, що за допомогою нього можна буде скасовувати закони або вносити в них зміни.

За словами Романа Костенка, депутати, які проголосували за відповідний законопроєкт заздалегідь підписалися під тим, що вони можуть скласти мандати і за них хтось інший буде писати закони.

В Конституції чітко написано, що єдиним законодавчим органом є Верховна Рада, а цей законопроєкт цього не враховує,

– сказав народний депутат.

Він наголосив, що до референдуму потрібно ставитися дуже обережно, адже це питання національної безпеки. На думку Костенка, наслідками ініціативи Кравчука може бути ще більший розбрат в країні або легалізація того, чого хоче Росія.

Нардеп зазначив, що наразі розв'язання питання щодо закінчення війни та повернення територій намагаються "віддати в руки народу".

Що цьому передувало

Леонід Кравчук заявив, що народ не може зорієнтуватися, яка спільна думка щодо Донбасу та Криму. За його словами , для визначення ставлення України до відповідних питань загалом – варто було б винести це на всеукраїнський референдум.

За його словами Він наголосив: "Має бути на референдумі так сказано, що народ за те, щоб Україна була цільною, незалежною, з поверненням її територій".

На ідею Леоніда Кравчука щодо проведення референдуму з питань Криму та Донбасу вже відреагував очільник Верховної Ради Дмитро Разумков. Він не привітав її і вважає, що українській владі є, куди витрачати гроші.



Референдум в Україні: що слід знати про новий закон / Інфографіка 24 каналу