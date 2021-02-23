Справа щодо посадовців "Приватбанку", яким 22 лютого повідомили про підозру, є лише початком проваджень, які є в Національного антикорупційного бюро. Відповідне рішення може стати попередженням для фігурантів.

Наразі мовиться лише про один з платежів, які були здійснені майже в останній день перед націоналізацією "Приватбанку" – практично на користь колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Про це в прямому ефірі розповіла юристка "Центру протидії корупції" Олена Щербан.

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Вона пояснила, що в НАБУ є інша велика справа, яка стосується набагато масштабніших мільярдних зловживань і виведень грошей з "Приватбанку" – також на користь відповідних осіб.

Було прийнято рішення починати саме з цієї справи, звісно, це – попередження і можливість для того, аби фігуранти або не поверталися до України або фактично втекли,

– сказала юристка.

Ймовірність підозр ексвласникам "Приватбанку"

Щербан припустила, що якщо генпрокурорка надалі проявлятиме позитивну волю у справах "Приватбанку", то можна буде говорити про підозри зокрема і його ексвласникам.

"Це тільки початок великої боротьби, олігарх включить всі доступні йому ресурси та можливості для війни з НАБУ, зокрема відомо, що він використовував депутатів у парламенті та законодавчі ініціативи для того, щоб послабити Бюро", – зазначила Олена Щербан.

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Що цьому передувало